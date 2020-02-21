Названа выставка, на которой точно покажут PlayStation 5 и Xbox Series X

Фанатский дизайн PlayStation 5

Компания CESA, занимающаяся организацией Tokyo Game Show, поделилась первыми подробностями о выставке в 2020 году. Она явно будет запоминающейся, ведь на нее привезут консоли нового поколения PlayStation 5 (PS5, ПС5) и Xbox Series X.

Тема выставки звучит как "Будущее касается игр в первую очередь". У посетителей будет возможность опробовать консоли нового поколения от Sony (Сони) и Microsoft (Майкрософт). Вероятно, даже с новыми играми, заточенными специально под будущее игровой индустрии.

Но на этом инновации не закончатся. Отдельная зона TGS 2020 будет посвящена облачному геймингу. Об играх "в облаке" давно грезят многие компании, вспомните ту же Google Stadia. Возможно, японская выставка сможет предложить нечто новое в этом плане.

Также отдельно акцентируют внимание на технологии 5G. Она должна навсегда изменить мобильный интернет, сделав его максимально быстрым.

В остальном же всех ждут новые анонсы японских студий, трейлеры, тизеры и очень много игр.

У PlayStation 5 цена и характеристики пока держатся в секрете. PlayStation 5 дата анонса и PlayStation 5 дата выхода тоже не раскрываются.

О Xbox Series X информации побольше, ведь консоль представлена официально. Но Xbox Series X характеристики и Xbox Series X цена тоже точно не известны.

Обе консоли должны поступить в продажу к новогодним праздникам 2020 года.

Ранее мы рассказывали, что предполагаемые характеристики консолей следующего поколения слили в сеть.