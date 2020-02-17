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В сети появились предполагаемые характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

17 февраля 2020, 19:06

Пользователь 4Chan якобы уже успел ознакомиться с консолями следующего поколения.

Геймпады PS4 и Xbox One
Геймпады PS4 и Xbox One / Flipboard

PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу уже в конце 2020 года, но их технические характеристики пока держатся в строжайшей тайне. Однако анонимный источник якобы слил все подробности о железе будущих консолей Sony и Microsoft.

Сделал он это через анонимный западный форум 4Chan. Неизвестный представился тестером одной из игровых студий, в руки которому попали новые рабочие прототипы консолей. И он поделился их подробностями.

PlayStation 5 характеристики:

  • Видеокарта - 12.6 терафлопс, RDNA 1.5
  • Процессор - AMD Zen 2 3.6 ГГц
  • Оперативная память - 18 Гб GDDR6 + 4 Гб DDR4
  • Жесткий диск - SSD на 500 гигабайт
  • Пропускная способность - 576 гигабайт в секунду

Xbox Series X характеристики:

  • Видеокарта - 11.8 терафлопс, RDNA 1.5
  • Процессор - AMD Zen 2 3.7 ГГц
  • Оперативная память - 16 Гб GDDR6 + 4 Гб DDR4
  • Жесткий диск - SSD на 1 терабайт
  • Пропускная способность - 596 гигабайт в секунду

Как видим, в плане видеокарты и оперативной памяти PS5 оказалась мощнее Xbox Series X. Однако анонимный источник сказал, что Microsoft наверняка еще улучшит свою консоль, так что это не финальные характеристики.

У Xbox Series X и PlayStation 5 дата выхода точно пока не раскрывается. Но обе консоли стопроцентно поступят в продажу к новогодним праздникам 2020 года.

Ранее появился слух, что у PlayStation 5 цена может возрасти из-за дефицита компонентов.

PlayStation 5 Xbox Series X Sony Microsoft консоль
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