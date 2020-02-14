PlayStation 5 из-за дефицита компонентов может стоит дороже, чем ожидалось

Фанатский концепт дизайна PlayStation 5

Издание Bloomberg сообщило о проблемах с производством PlayStation 5 (PS5 или ПС5). Из-за нехватки компонентов консоль следующего поколения от Sony может стоить значительно дороже, чем ожидалось.

Основная проблема компании - недостаточное количество флеш-памяти DRAM и NAND. Ее массово закупают производители смартфонов перед запуском своих флагманов. Из-за этого Sony приходится искать более дорогие аналоги. При этом коронавирус в Китае пока никак не повлиял на планы компании. А именно в Китае и производится большая часть железа консолей

В результате себестоимость производства PlayStation 5 может составить 450 долларов (11030 гривен). Аналитики сообщают, что цена консоли на рынке тогда достигнет 470 долларов (11520 гривен). Поставки в Украину тогда будут стоить еще дороже.

Для сравнения - на производство одной PlayStation 4 уходил 381 доллар (9338 гривен). PlayStation 4 цена для покупателей при этом составляла 399 долларов (9790 гривен). Нынешняя топовая консоль PS4 Pro тоже стоит 399 долларов, причем она часто продается по скидкам.

PlayStation 5 - цена

Официальный логотип PlayStation / Sony

Эксперты считают, что Sony теперь предстоит принять сложное решение. Компания может продавать PS5 по повышенной цене в 470 долларов, чтобы получить прибыль. Но такой поступок может отпугнуть часть покупателей. Другой вариант - Sony выставит ценник на новую консоль в 399 долларов и будет первое время продавать ее себе в убыток, делая ставку на сервисы и продажи эксклюзивов.

Именно поэтому Sony и не торопится с оглашением цены. Компания пока не приняла окончательное решение и ждет новостей от прямого конкурента - Microsoft с ее Xbox Series X.

По аналогичной причине PlayStation 5 характеристики тоже по большей части держатся в тайне.

PlayStation 5 - дата выхода

Фанатский концепт дизайна PlayStation 5

Консоль точно поступит в продажу к новогодним праздникам 2020 года. Точное число пока не раскрывается. Но вероятнее всего продажи стартуют около 25 декабря, когда в США празднуется Рождество.

Ранее глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер рассказал о будущем эксклюзивов Xbox на следующем поколении консолей.