Глава Xbox рассказал о будущем эксклюзивных игр на платформе

Xbox Series X / Microsoft

Консоль следующего поколения Xbox Series X первое время обойдется совсем без эксклюзивов. Некоторых игроков это огорчило, но глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер встал на защиту такого решения.

Об этом он рассказал в интервью для Gamertag Radio. В Microsoft уверены, что нужно ставить именно игроков на первый план, а не девайсы. Фил признает, что на PC существует множество отличных игр, потому нужно обязательно учитывать и интересы этой платформы. Так что поначалу все новые игры внутренних студий компании будут выходить и на PC, и на Xbox Series S.

В Microsoft хотят создать лучшую консоль следующего поколения, но не желают делать это ценой ограничений.

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"Мы не хотим делать ее эксклюзивной для определенной группы, также мы помогаем разработчикам, которые хотят достигнуть широчайшего круга людей. Так что да, всегда есть компромиссы".

Впрочем, если какая-то студия захочет сделать свою игру эксклюзивом нового Xbox, то Спенсер не может им этого запретить.

Продажи Xbox Series S стартуют во время новогодних праздников 2020 года, то есть в конце декабря. Sony пока официально свою новую консоль так и не представила.

О разработке Xbox Series S Фил Спенсер объявил во время E3 2018. Тогда у консоли еще не было названия. Во время E3 2019 было раскрыто кодое имя нового Xbox – Project Scarlett. Консоль будет поддерживать разрешения до 8K, рендеринг при 120 кадрах в секунду и технологию трассировки лучей.