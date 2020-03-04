Лучшая часть вампирской серии Castlevania вышла на смартфонах

Арт Castlevania: Symphony of the Night / Konami

Пускай игровая серия Castlevania сейчас практически мертва, Konami вдруг решила вспомнить о лучшей ее части. В итоге Castlevania: Symphony of the Night без всяких предупреждений вышла на смартфонах.

Игра управляется при помощи наэкранных клавиш. Некоторые специальные возможности, например, превращение в животных, вынесены на отдельные кнопки. Сделано это для удобства управления.

Кадр из мобильной Castlevania: Symphony of the Night

Castlevania: Symphony of the Night на Android и iOS основана на версии с PS4 и PSP. То есть она поддерживает дисплеи высокого разрешения, геймпады и достижения.

В Castlevania: Symphony of the Night вы возьмете на себя роль Алукарда и отправитесь исследовать жуткий замок Дракулы, полный тайн, секретов и страшных монстров. Впервые игра вышла в 1997 году на первой PlayStation. Критики и игроки ее крайне высоко оценили, число на Metacritic говорит само за себя.

Оценка Castlevania: Symphony of the Night на Metacritic

Игра стала одним из эталонов жанра метроидваний, от которой тот как раз и получил вторую часть своего названия. Особенность метроидваний заключается в открытой, но крайне запутанной системе уровней. Чтобы продвинуться дальше, сначала вам необходимо найти определенный предмет или способность. Причем никто не рассказывает, где именно их найти.

Цена мобильной версии составила 89 гривен.

А уже 5 марта на Netflix выйдет Castlevania 3 сезон. Мы собрали в одном месте всю известную о нем информацию.