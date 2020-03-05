Ghost of Tsushima, одна из главных игр PlayStation 4, получила дату выхода и новый трейлер

Арт игры Ghost of Tsushima / Sucker Punch Productions

Ghost of Tsushima - один из главных эксклюзивов PlayStation 4 в 2020 году. Мы не слышали об игре некоторое время, но разработчики из Sucker Punch Productions неожиданно поделились новым трейлером, а также назвали дату выхода.

Новый Ghost of Tsushima трейлер проливает свет на историю игры. Вы возьмете на себя роль отважного Дзина Сакая. На его родной остров Цусима готовятся напасть монголы. И Дзин должен пожертвовать всем, возможно, даже своими принципами и идеалами, чтобы защитить свой дом.

Ghost of Tsushima дата выхода - 26 июня 2020 года. Как видите, ждать осталось не так уж много. У Ghost of Tsushima предзаказ уже доступен.

Также Sucker Punch Productions объявила состав особых изданий игры. В Ghost of Tsushima Special Edition войдут стилбук для диска и цифровой артбук, а также набор экипировки.

Состав Ghost of Tsushima Special Edition

А вот с Ghost of Tsushima Collector’s Edition уже поинтереснее. В это издание войдут настоящая (довольно жуткая и тяжелая) маска, японский военный флаг сасимоно, традиционная японская упаковка для подарков фуросики, физическая книга-артбук и все бонусы из Special Edition.

Состав Ghost of Tsushima Collector’s Edition

Если вы предзакажете хоть одно из этих изданий, то получите динамическую тему для PlayStation 4, цифровой мини-саундтрек и аватарку Дзина.

Студия Sucker Punch Productions известна своей серией inFamous. Она рассказывает о мире, в котором часть людей получила суперспособности. Однако обычные люди не готовы с этим мириться и хотят уничтожить всех новоявленных биотеррористов. Одна из особенностей игр серии - система морального выбора, благодаря которой можно стать как благородным героем, так и жутким злодеем.