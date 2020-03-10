Анонсирована Command & Conquer Remastered Collection - возвращение классических RTS

Арт игры Command & Conquer / Westwood Studios

Серия Command & Conquer считается классикой стратегий в реальном времени. О ней мы ничего не слышали очень давно, кроме слухов о ремастере. И вот EA представила официальный трейлер-анонс Command & Conquer Remastered Collection.

В состав сборника войдут Command & Conquer: Tiberian Dawn и Command & Conquer: Red Alert. Последняя отличилась пародийной вселенной, в которой СССР воюет, к примеру, при помощи агрессивных медведей. Также разработчики включат в ремастер три дополнения - Covert Ops, Counterstrike и The Aftermath.

В игру добавили поддержку разрешения 4К, интерфейс полностью переработали, равно как и мультиплеерный режим. Также вы найдете в игре бонусные материалы, в числе которых ранее невиданные видеовставки и семь часов музыкального воображения.

Command & Conquer Remastered Collection - трейлер

У Command & Conquer Remastered Collection уже есть страница в Steam. Цена игры составила 699 гривен.

Разработкой ремастера занимается студия Petroglyph. В нее входит большое количество бывших сотрудников Westwood Studios, которая до своего закрытия как раз и отвечала за серию Command & Conquer.

Command & Conquer Remastered Collection дата выхода - 5 июня 2020 года.