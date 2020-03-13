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Слух: Death Stranding стала огромным провалом для Sony в плане продаж

13 марта 2020, 14:50

Также выяснилось, что изначально игра Хидео Кодзимы должна была оказаться более мрачной.

Кадр из Death Stranding
Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

Вокруг Death Stranding несколько лет стоял огромный хайп, об игре знали, кажется, вообще все. Но после релиза говорить о ней стали значительно меньше. И теперь появились слухи, что игра оказалась огромным финансовым провалом.

Об этом рассказал инсайдер Dusk Golem на форуме ResetEra. Он же, к примеру, одним из первых поделился слухами о разработке сразу двух новых частей серии Silent Hill, да и до этого его информация часто оказывалась правдивой. Так что определенный уровень доверия к нему есть.

Именно он и поделился информацией, что Death Stranding провалилась в продажах. Причем стартовала она хорошо, но сейчас скопилось уже три миллиона непроданных копий. Все надеялись на более впечатляющие результаты. 

Читайте такжеКодзима не подвел: Death Stranding на PC получила точную дату выходаТакже всплыла информация, что бюджет Death Stranding слишком сильно раздули. У Sony и Кодзимы были расхождения во взглядах по поводу денег и идей. Death Stranding вообще могла стать эксклюзивом PlayStation 5, а сам тон игры был более мрачным и напоминал хорроры. Игру в итоге пришлось переделывать. Другие внутренние студии Sony оказались разочарованы, что компания выделяет огромное количество денег на первую игру Kojima Productions.

Эти слухи напрямую связаны с возможным анонсом новых частей Silent Hill. Так как Death Stranding провалилась, Sony хочет использовать известную франшизу, чтобы привлечь большее количество людей к покупке. А самому Кодзиме позволят создать полноценный хоррор, который он так давно хотел. Также сделка с Konami поможет сократить часть расходов и разделить бюджет игры между двумя компании.

Конечно, это все слухи, а сам Dusk Golem не может подтвердить их достоверность. Но учитывая, что первая солидная скидка на Death Stranding появилась спустя всего месяц после релиза игры, ее финансовый провал выглядит правдоподобно.

Сейчас Death Stranding готовится к выходу на ПК. Death Stranding PC дата выхода - 2 июня 2020 года.

Ранее мы рассказывали, чем могут порадовать новые части Silent Hill. Также мы разыгрываем артбук "Мир игры Death Stranding".

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