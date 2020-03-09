Книжная полка: артбук "Мир игры Death Stranding" - любовь с первого кадра

Death Stranding - первая игра, получившая украинский артбук

Основная проблема подобных текстов - как не перехвалить издание настолько, чтобы обзор не превратился в рекламный материал.

Это было реально сложно - спустя несколько образцово изданных комиксов MAL’OPUS выпускает первый на украинском рынке артбук по игре и сходу задаёт такую планку качества, что вряд ли кто-то в ближайшее время сможет составить конкуренцию.

Особенно приятно, что 256-страничный артбук посвящен Death Stranding – последнему проекту сумрачного японского гения Хидео Кодзимы; умному, серьезному высказыванию о потере коммуникации и связях в мире пост-апокалипсиса, где человечество, даже пережив загадочный взрыв и находясь на грани вымирания, продолжает пожирать себя.

Обычно в год появляются 1-2 релиза, в которые стоит играть даже тем, кто в видеоигры не играет вообще, и Death Stranding – один из них. Здесь органично слились сетевая механика, монотонный геймплей, отличное повествование, голливудского уровня постановка, целая охапка кинозвезд (от Мадса Миккельсена и Нормана Ридуса до Гильермо Дель Торро) и социальный эксперимент – Death Stranding буквально заставляет хотеть протянуть руку помощи ближнему своему, даже если этот ближний – другой игрок за сотни километров от тебя.

Это безрадостное путешествие по обломкам цивилизации, с эффектными пейзажами, аномалиями, пустынными ландшафтами, пугающими потусторонними тварями - огромную роль в восприятии Death Stranding, играет, конечно, сам мир. За него, как и миры прежних игр японского геймдизйнера, ответственен Ёдзи Синкава – художник-визионер и друг Хидео Кодзимы, рисовавший персонажей ко всем сериям MGS .

Собственно, большая часть книги – его рисунки, концепт-арты, и наброски. Это визуальное пиршество позволяет лучше понять не только мир Death Stranding, но и то, как он прорабатывался. На страницах артбука разместились сотни иллюстраций, чертежи, макеты построек, эскизы персонажей, оборудования, локаций, существ, оружия, транспорта – всего, что делало мир игры таким достоверным и притягательным. Краткие комментарии хорошо поясняют игровой контекст, но по большей части арт говорит сам за себя.

Особую ценность представляют ранние наброски Синкавы, оставшиеся экспериментами эксперименты и концепт-арты, как использовавшиеся в игре, так и не вошедшие в релизную версию (и найти которые где-то помимо артбука нельзя). Показано, как вид персонажей изменялся на протяжении разработки игры вплоть до своего финального облика - от арта удовольствие может получить даже человек, никогда не слышавший об игре, что уж говорить о тех, кто пропадал часами в атмосферном мире. В общем, после "Світ гри Death Stranding" становится понятно, как игра получила такой глубокий сюжет и богатый лор - в Kojima Productions заморачивались над проработкой каждой мелочи.

► Важно! Тем, кто еще не играл (ждет скидок в PS Store или релиз на ПК), лучше не заглядывать в конец "Світ гри Death Stranding", чтобы не нахвататься спойлеров.

Официальной локализации игры на украинский, как это обычно бывает, не существует, но занимавшиеся переводом SBT Localization не стали изобретать велосипед и оставили все имена и термины без адаптации, от которой обычно становится только хуже – Beached Things, Хартмен, Фрэджайл, Дэдмен и все остальные в артбуке прописаны как в оригинале, за что отдельное большое спасибо.

Ну и конечно, о качестве издания – оно практически идентично книге от Titan Books, нет только золотого напыления на страницах и раздражающей суперобложки. Твердая обложка, выборочная лакировка, отличный переплет, какой и нужен для артбуков (позволяющий развернуть страницы полностью без gutter loss), хорошие краски и идеальной плотности бумага, которая у МАЛЬОПУСА лучшая среди украинских издательств. Это роскошно и с любовью изданный широкоформатный (295 х 265 мм) фолиант, который попросту приятно держать в руках, приятно листать и хранить на полке.

Есть и минусы, перекочевавшие из оригинала. Так, рисунки не подписаны, и если художественный стиль Синкавы считывается за версту, то кем являются остальные авторы, можно только догадываться. Другой минус – Сэму, Хиггсу, Хартмэну, Маме и другим героям посвящено не так много места, как хотелось бы, я ожидал по меньшей мере в два раза больше. Третий - комментарии разработчиков весьма лаконичны. С одной стороны, это звучит само собой разумеющимся, когда речь идет об артбуке, с другой, любые пояснения редко что портят, лишь добавляя подробностей о любимой игре. В данном случае за ними придется обращаться в другие места.

В остальном "Світ гри Death Stranding" это абсолютный must have - идеальный подарок для фанатов Синкавы и маэстро Кодзимы, позволяющий еще раз оценить масштаб одной из лучших игр 2019 года, её проработку и внимание к деталям.

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