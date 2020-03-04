Death Stranding, GTA V и другие отличные игры на новой распродаже в PS Store

Подписчики PS Plus смогут сэкономить еще больше.
В магазине PlayStation 4 стартовала новая распродажа. Посвящена она двойным скидкам, то есть некоторые пользователи смогут сэкономить в два раза больше остальных.
Для этого лишь достаточно быть подписчиком сервиса PS Plus. Тогда скидки увеличатся в два раза.
Собрали для вас самые интересные предложения на игры PS4. Скидки приведены в версии для подписчиков PS Plus
- Grand Theft Auto V Premium Edition - 593 гривны (было 1349 гривен)
- Marvel’s Spider-Man: Игра года - 674 гривны (было 1349 гривен)
- Rocket League - 324 гривны (было 649 гривен)
- Horizon Zero Dawn Complete Edition - 389 гривен (было 649 гривен)
- Death Stranding - 1319 гривен (было 2199 гривен)
- PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) - 303 гривны (было 949 гривен)
- God of War - 329 гривен (было 539 гривен)
- Battlefield V - 479 гривен (было 1599 гривен)
- Kingdom Come: Deliverance - 379 гривен (было 949 гривен)
- Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition - 779 гривен (было 2599 гривен)
- Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition - 719 гривен (было 1799 гривен)
- Tomb Raider: Definitive Edition - 159 гривен (было 949 гривен)
- Uncharted: Натан Дрейк. Kоллекция - 324 гривны (было 649 гривен)
- Borderlands 3 Super Deluxe Edition - 1449 гривен (было 2899 гривен)
- Resident Evil 7 - 454 гривны (было 649 гривен)
- Sleeping Dogs Definitive Edition - 159 гривен (было 949 гривен)
- The Sinking City - 719 гривен (было 1799 гривен)
- Watch Dogs 2 - 319 гривен (было 1599 гривен)
- Burnout Paradise Remastered - 259 гривен (было 649 гривен)
- L. A. Noire - 1199 гривен (было 479 гривен)
- Dishonored The Complete Collection - 659 гривен (было 2199 гривен)
- Devil May Cry HD Collection and 4SE Bundle - 674 гривны (было 1349 гривен)
- Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition - 539 гривен (было 1799 гривен)
- Deus Ex: Mankind Divided - 132 гривны (было 949 гривен)
- Prey + Dishonored 2 Bundle - 493 гривны (было 1899 гривен)
Скидки закончатся 19 марта, так что успейте до этой даты взять приглянувшиеся игры.
Ранее мы рассказывали, что новый фанатский дизайн PlayStation 5 появился в сети.