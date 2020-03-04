Death Stranding, GTA V и другие отличные игры на новой распродаже в PS Store

Кадр из Death Stranding / Kojima Productions

В магазине PlayStation 4 стартовала новая распродажа. Посвящена она двойным скидкам, то есть некоторые пользователи смогут сэкономить в два раза больше остальных.

Для этого лишь достаточно быть подписчиком сервиса PS Plus. Тогда скидки увеличатся в два раза.

Собрали для вас самые интересные предложения на игры PS4. Скидки приведены в версии для подписчиков PS Plus

Grand Theft Auto V Premium Edition - 593 гривны (было 1349 гривен)

Marvel’s Spider-Man: Игра года - 674 гривны (было 1349 гривен)

Rocket League - 324 гривны (было 649 гривен)

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 389 гривен (было 649 гривен)

Death Stranding - 1319 гривен (было 2199 гривен)

Кадр из Grand Theft Auto 5

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) - 303 гривны (было 949 гривен)

God of War - 329 гривен (было 539 гривен)

Battlefield V - 479 гривен (было 1599 гривен)

Kingdom Come: Deliverance - 379 гривен (было 949 гривен)

Far Cry 5 + Far Cry New Dawn Complete Edition - 779 гривен (было 2599 гривен)

Кадр из Far Cry 5 / Ubisoft

Divinity: Original Sin 2 Definitive Edition - 719 гривен (было 1799 гривен)

Tomb Raider: Definitive Edition - 159 гривен (было 949 гривен)

Uncharted: Натан Дрейк. Kоллекция - 324 гривны (было 649 гривен)

Borderlands 3 Super Deluxe Edition - 1449 гривен (было 2899 гривен)

Resident Evil 7 - 454 гривны (было 649 гривен)

Кадр из Resident Evil 7 / Capcom

Sleeping Dogs Definitive Edition - 159 гривен (было 949 гривен)

The Sinking City - 719 гривен (было 1799 гривен)

Watch Dogs 2 - 319 гривен (было 1599 гривен)

Burnout Paradise Remastered - 259 гривен (было 649 гривен)

L. A. Noire - 1199 гривен (было 479 гривен)

Кадр из L. A. Noire / Rockstar

Dishonored The Complete Collection - 659 гривен (было 2199 гривен)

Devil May Cry HD Collection and 4SE Bundle - 674 гривны (было 1349 гривен)

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition - 539 гривен (было 1799 гривен)

Deus Ex: Mankind Divided - 132 гривны (было 949 гривен)

Prey + Dishonored 2 Bundle - 493 гривны (было 1899 гривен)

Скидки закончатся 19 марта, так что успейте до этой даты взять приглянувшиеся игры.

Ранее мы рассказывали, что новый фанатский дизайн PlayStation 5 появился в сети.