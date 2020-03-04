Новый футуристичный дизайн и видео PlayStation 5 появились в сети

Концепт-арт PlayStation 5 / LetsGoDigital

Пока Microsoft активно продвигает Xbox Series X, Sony не торопится с официальным анонсом PlayStation 5. Потому фанатам самим приходится воображать, какой же дизайн PS5 получит в итоге.

За новые концепт-арты стоит благодарить издание LetsGoDigital, которое объединилось с дизайнерской студией Concept Creator, чтобы представить новый дизайн. Причем простыми рендерами дело не ограничилось - есть даже видео.

Консоль выглядит достаточно строго, зато представлена в двух цветовых вариантах - белом и черном.

Концепт-арт белой PlayStation 5 / LetsGoDigital

Концепт-арт черной PlayStation 5 / LetsGoDigital

На еще одном рендере можно увидеть, что консоль получила сразу шесть портов USB (четыре - USB Type-A, два - USB Type-С). Без оптического привода для дисков не обошлось.

Концепт-арт PlayStation 5 / LetsGoDigital

А вот геймпад DualShock 5 для ПС5 выглядит еще более любопытно. Особо взгляд привлекает полноценный экран на месте, где у DualShock 4 располагается сенсорная панель.

Концепт-арт DualShock 5

Получше все рассмотреть можно в специальном видео.

Официальной информации о PlayStation 5 почти нет. Консоль точно поступит в продажу к новогодним праздникам 2020 года. Однако точно у PlayStation 5 дата выхода не раскрывается.

Ранее мы рассказывали, на какое мероприятие стопроцентно привезут и PlayStation 5, и Xbox Series X.