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"Чистый кокаин от мира шутеров": критики высоко оценили кровавую Doom Eternal

17 марта 2020, 16:24

Кажется, это обязательная покупка для всех фанатов видеоигр.

Кадр из Doom Eternal
Кадр из Doom Eternal / Bethesda

Doom Eternal - одна из главных игр весны 2020 года, в которой главный герой Палач Рока будет убивать демонов из Ада самыми жестокими методами. Критики уже успели пройти игру и поделиться своим мнением о ней. Если верить их оценкам, абсолютно каждый фанат видеоигр обязан сыграть в Doom Eternal.

Оценка на агрегаторе рецензий Metacritic говорит сама за себя. Иронично, что оценка PC версии на несколько баллов выше. Оно и понятно, ведь в шутеры удобнее всего играть при помощи мыши и клавиатуры.

Оценка Doom Eternal на Metacritic
Оценка Doom Eternal на Metacritic

Почти все критики отмечают возросший темп игр, разнообразие локаций и способов расправы над врагами, любопытный сюжет и огромное количество фансервиса. Вполне вероятно, что Doom Eternal - лучшая часть серии.

Cultured Vultures (100/100)

  • Doom Eternal - кровавый шедевр прекрасного насилия, который вполне может оказаться лучшей игрой в серии.

God is a Geek (95/100)

  • Doom Eternal - громкая, дерзкая, адски жестокая и на 100% развлекательная.

Vandal (95/100)

  • Для 2020-го Doom Eternal стал тем же, чем Doom II - для 1994-го. То есть одним из лучших шутеров поколения. Eternal - потрясающий и брутальный опыт, который не стоит пропускать.

JeuxActu (90/100)

  • Чистый кокаин от мира шутеров.

Multiplayer.it (88/100)

  • Если вы любите Doom 2016 года, то сиквел окажется для вас идеальным.

GAMINGbible (80/100)

  • Новый шутер студии id Software больше предшественника, более проработанный и продуманный.

Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. Вы возьмете на себя роль Палача Рока, который будет искоренять демонов в самых разных концах мира при помощи верного ультранасилия.

А еще в игре крайне прекрасный хэви-метал саундтрек. Ранее мы публиковали видео о том, как же проходит запись музыки для Doom Eternal.

Doom Eternal - системные требования

Минимальные 

  • Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10
  • Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 8
  • Свободное место на HDD (Гб): 50

Рекомендуемые

  • Операционная система: 64-битная Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)
  • Оперативная память (Гб): 16
  • Свободное место на HDD (Гб): 50

Doom Eternal - трейлер

Doom Eternal Bethesda игры игры на ПК консольные игры
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