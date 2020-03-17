"Чистый кокаин от мира шутеров": критики высоко оценили кровавую Doom Eternal

Кадр из Doom Eternal / Bethesda

Doom Eternal - одна из главных игр весны 2020 года, в которой главный герой Палач Рока будет убивать демонов из Ада самыми жестокими методами. Критики уже успели пройти игру и поделиться своим мнением о ней. Если верить их оценкам, абсолютно каждый фанат видеоигр обязан сыграть в Doom Eternal.

Оценка на агрегаторе рецензий Metacritic говорит сама за себя. Иронично, что оценка PC версии на несколько баллов выше. Оно и понятно, ведь в шутеры удобнее всего играть при помощи мыши и клавиатуры.

Оценка Doom Eternal на Metacritic

Почти все критики отмечают возросший темп игр, разнообразие локаций и способов расправы над врагами, любопытный сюжет и огромное количество фансервиса. Вполне вероятно, что Doom Eternal - лучшая часть серии.

Cultured Vultures (100/100)

Doom Eternal - кровавый шедевр прекрасного насилия, который вполне может оказаться лучшей игрой в серии.

God is a Geek (95/100)

Doom Eternal - громкая, дерзкая, адски жестокая и на 100% развлекательная.

Vandal (95/100)

Для 2020-го Doom Eternal стал тем же, чем Doom II - для 1994-го. То есть одним из лучших шутеров поколения. Eternal - потрясающий и брутальный опыт, который не стоит пропускать.

JeuxActu (90/100)

Чистый кокаин от мира шутеров.

Multiplayer.it (88/100)

Если вы любите Doom 2016 года, то сиквел окажется для вас идеальным.

GAMINGbible (80/100)

Новый шутер студии id Software больше предшественника, более проработанный и продуманный.

Doom Eternal дата выхода - 20 марта 2020 года. Платформы - PC, Xbox One и PS4. Вы возьмете на себя роль Палача Рока, который будет искоренять демонов в самых разных концах мира при помощи верного ультранасилия.

А еще в игре крайне прекрасный хэви-метал саундтрек. Ранее мы публиковали видео о том, как же проходит запись музыки для Doom Eternal.

Doom Eternal - системные требования

Минимальные

Операционная система: 64-битная Windows 7 или 10

Процессор: Intel Core i5 (3,3 ГГц) или AMD Ryzen 3 (3,1 ГГц)

Видеокарта: NVIDIA GeForce GeForce 1050Ti (4 ГБ), GTX 1060 (3 ГБ), GTX 1650 (4 ГБ) или AMD Radeon R9 280 (3 ГБ), R9 290 (4 ГБ), RX 470 (4 ГБ)

Оперативная память (Гб): 8

Свободное место на HDD (Гб): 50

Рекомендуемые

Операционная система: 64-битная Windows 10

Процессор: Intel Core i7-6700К или AMD Ryzen 7 1800X

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 ГБ) или AMD Radeon RX 480 (8 ГБ)

Оперативная память (Гб): 16

Свободное место на HDD (Гб): 50

Doom Eternal - трейлер