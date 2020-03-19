Книга о дикой истории создания Grand Theft Auto вышла на русском

Тот самый мем про ПОТРАЧЕНО / Memepedia

Grand Theft Auto – одна из самых известных игровых серий в мире. История ее разработки не менее интересна, чем сами видеоигры. Потому не удивительно, что про удивительное производство GTA написали книгу, а теперь ее еще и издали на русском.

В оригинале книга Дэвида Кушнера называется Jacked: The Outlaw Story of Grand Theft Auto. На русский это адаптировали как "Потрачено. Беспредельная история GTA". История затрагивает самые необычные стороны разработки ГТА, а также отдельно освещает многолетний конфликт братьев Хаузеров, которые руководят студией Rockstar, с адвокатом Джеком Томпсоном. Последнему очень не понравилось обилие насилия в каждой части Grand Theft Auto, потому он практически объявил разработчикам войну.

Обложка книги Потрачено

Кстати, часть описанных в книге событий стала основой для фильма "Переломный момент" (The Gamechangers). В нем сыграл Дэниел Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера. Сыграл он Сэма Хаузера, одного из главных разработчиков Grand Theft Auto. Увы, фильм особым качеством не отличился.

Сама книга поможет понять, откуда вообще появился феномен GTA. Возможно, книга вдохновит вас на создание своего игрового шедевра.

На русский книгу перевел Михаил Бочаров. Вы можете знать его как человека, который популяризировал фразу "Дум круто" и серию Doom в целом у русскоговорящего населения.

Недавно вышла новая часть Doom – Doom Eternal. Критики уже прошли ее и по адреналину и скорости сравнивают с кокаином.