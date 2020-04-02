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Браузер Microsoft Edge неожиданно оказался вторым по популярности во всем мире

2 апреля 2020, 13:57

Его опередил только Google Chrome.

Логотип Microsoft Edge
Логотип Microsoft Edge / Microsoft

Браузер Microsoft Edge, который Microsoft разработала в качестве наследника Internet Explorer, долгое время считался лишь способом скачать другой нормальный браузер. Но в марте 2020 года ситуация изменилась, ведь Edge занял второе место по популярности во всем мире.

Это стало известно благодаря статистике сервиса Netmarketshare. Именно он отслеживает распространение операционных систем, смартфонов и браузеров по всему миру. Данные за март 2020 года показали, что Microsoft Edge вырвался вперед по количеству пользователей.

Статистика популярности браузеров
Статистика популярности браузеров

До этого предыдущим лидером был Firefox. По состоянию на март 2020-го им пользуются 7.19% пользователей. А вот Edge достиг результата в 7.59% пользователей. 

Впрочем, популярность Edge вполне закономерна. Этот браузер предустановлен на всех системах Windows 10, Microsoft Edge скачать никто не требует. Сам по себе он тоже достаточно удобный.

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Самое забавное, что Internet Explorer сумел отхватить долю в 5.87% пользователей. Кажется, кто-то не любит изменять традициям.

Ранее мы сообщали, что в Виндовс 10 нашли очень серьезный баг, который делает работу на компьютере невозможной. Ему подвержено не так много систем, но урон он наносит значительный.

программы и приложения браузеры Google Chrome Microsoft Edge
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