Обновление Windows 10 вызвало ряд серьезных проблем у части пользователей

Компьютер на Windows 10 / Microsoft

Microsoft регулярно поддерживает свою операционную систему Windows 10, желая улучшить качество ее работы. Но иногда выходит совершенно противоположный результат. Так и случилось в этот раз, ведь очередное обновление Виндовс 10 привело к целому ряду проблем.

Версия Windows 10 KB4541335 исправила ряд багов в системе, связанных с использованием различных приложений. У большей части пользователей с этим патчем не возникло никаких проблем. Но у определенной группы людей обновление KB4541335 вызвало большие неполадки с компьютером.

Пользователи сообщают, что после установки патча операционная система начала постоянно вылетать и перезагружаться. Во время игр также возникают проблемы, приводящие к синему экрану смерти. Один из пользователей сообщил, синий экран смерти с ошибкой "whea_uncorrectable_error" выскочил у него во время просмотра обычного видео на YouTube.

Ошибки из-за патча появились самые разные. Часть пользователей теперь не может управлять окнами, у другой отказываются работать все приложения Читайте такжеСлух: Apple покажет бюджетный iPhone 9 уже совсем скороиз Microsoft Store. И это далеко не все примеры неполадок. Работа при таких условиях становится невозможной.

В Майкрософт уже заявили, что приняли все обращения по поводу ошибок на рассмотрение. Правда, само наличие проблем компания пока не признала. Однако ее сотрудники будут активно работать, чтобы выявить и устранить неполадки.

Вы можете отказаться от установки обновления Windows 10 KB4541335, если переживаете за работоспособности системы. Все фиксы из него потом включат в более стабильную версию патча, которую Windows 10 скачать сможет самостоятельно.

Ранее мы показывали, как выглядит обновленный дизайн Windows 10. Операционная система станет более яркой и красочной. Но даты выхода у нового дизайна пока нет.