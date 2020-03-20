Microsoft показала обновленный красочный дизайн Windows 10 на видео

Дизайн Windows 10 / Microsoft

Операционную систему Windows 10 скоро ждет масштабное обновление, которое сильно изменит дизайн. И теперь Microsoft наконец-то показала на видео, как будет выглядеть новая Виндовс 10.

Обновленный подход к дизайну получил название Fluent Design. От минимализма Windows 8 и ранних версий Windows 10 решили отказаться в пользу более индивидуального подхода к программам и элементам.

Самые заметные отличия скрываются в меню "Пуск". От уже ставших привычными плиток решили отказаться в пользу полноценных значков и виджетов программ. Это сделает каждое приложение более наглядным и доступным.

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Увидеть Windows 10 новый дизайн можно в видео ниже. Им поделился глава по разработкам Microsoft и ответственный за развитие Windows Панос Панай.

В Microsoft пока не разглашают, когда Windows 10 новый дизайн станет доступным для всех пользователей. Возможно, его позволят скачать вместе с крупным мартовским обновлением операционной системы.

Ранее Microsoft отчиталась, что в мире набралось свыше миллиарда устройств на Windows 10.