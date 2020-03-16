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Триумф Microsoft: в мире теперь свыше миллиарда устройств на Windows 10

16 марта 2020, 17:52

На достижение цели у компании ушло почти пять лет.

Логотип Windows 10
Логотип Windows 10 / Microsoft

Еще на релизе Windows 10 в Microsoft заявили, что хотят достигнуть результата в миллиард устройств с этой операционной системой. И пускай на это ушло значительно больше времени, чем компания планировала, но своей цели она все-таки достигла.

Об этом стало известно 16 марта, когда вице-президент компании Microsoft Юсуф Мехди отчитался об успехах Виндоус 10. Именно он и рассказал, что теперь в мире ровно один миллиард устройств с установленной Windows 10 среди свыше 200 стран.

Однако это включает не только PC, но еще и Xbox One, который тоже частично работает на Windows 10, а также ноутбуки и очки дополненной реальности HoloLens.  

Читайте такжеMicrosoft представила полные характеристики Xbox Series X. Мощь впечатляетИзначально Майкрософт хотела достигнуть числа в миллиард пользователей Windows 10 за три года, то есть к 2018-му. Однако абсолютный провал операционной системы Windows Phone поставил крест на этих планах. Так что на выполнение изначальной цели ушло на два года больше.

Любопытно, что цели в 900 миллионов пользователей Windows 10 компания достигла полгода назад - в сентябре 2019 года. На количество пользователей ОС повлияло и прекращение поддержки Windows 7. После нее многие владельцы ПК были вынуждены перейти на новейшую операционную систему ради безопасности своих данных. Также на пользу пошел тот факт, что образ Виндоус 10 скачать бесплатно может любой желающий прямо с официального сайта Microsoft.

Ранее мы рассказывали, как почти сразу после прекращения поддержки Windows 7 в системе нашли критический баг.

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