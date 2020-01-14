Операционная система Windows 7 "умерла": озвучено решение Майкрософт

Обновлений к Windows 7 больше не будет / Википедия

Во вторник, 14 января, компания Microsoft официально прекратила выпуск обновлений безопасности для Windows 7.

Таким образом, можно констатировать, что любимая и привычная многим "семерка" виндовс 7 канула в лету, то есть "умерла".

При этом компания Майкрософт будет поддерживать работу данной операционной системы только для системы голосования, использование которой будет на президентских выборах США 2 ноября 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, популярнейший мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами и миллионами гаджетов устройств по всему миру с 2020 года.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Daily Mail. По их информации, речь идет о смартфонах компании Apple - iPhone с операционной системой iOS 8 либо более старых версиях и гаджетах на Android версии 2.3.7 либо старше. Кроме того, данные пользователи не смогут использовать WhatsApp с 1 февраля 2020-го.

Более того, обладатели таких гаджетов уже не могут заводить новые аккаунты в WhatsApp либо подтверждать существующие.