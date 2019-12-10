WhatsApp перестанет работать: на каких гаджетах и когда

WhatsApp. Иллюстративное фото / Indiatoday

Популярнейший мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами и миллионами гаджетов устройств по всему миру с 2020 года.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Daily Mail. По их информации, речь идет о смартфонах компании Apple - iPhone с операционной системой iOS 8 либо более старых версиях и гаджетах на Android версии 2.3.7 либо старше. Кроме того, данные пользователи не смогут использовать WhatsApp с 1 февраля 2020-го.

Более того, обладатели таких гаджетов уже не могут заводить новые аккаунты в WhatsApp либо подтверждать существующие.

Далее, изветсно, что мессенджер также не будет работать на всех устройствах с ОС Windows Phone с 31 декабря 2019 года - то бишь ровно в тот же день, когда корпорация Microsoft прекратит поддержку Windows 10 Mobile OS.

Напомним, ранее в управляющей компании WhatsApp обьяснили, почему мессенджер перестанет работать.