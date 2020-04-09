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5 интересных мультиплеерных игр для слабых компьютеров

9 апреля 2020, 16:48

Даже слабая видеокарта не сможет оградить вас от мира видеоигр.

Кадр из Counter-Strike
Кадр из Counter-Strike

Чтобы в 2020 году играть в самые популярные онлайновые игры, требуется мощный и очень дорогой компьютер. Само собой, такой есть далеко не у всех. Некоторые вообще ограничиваются ноутбуками со встроенными видеокартами Intel HD. Но даже для таких устройств есть предостаточно онлайновых игр, которые спокойно пойдут даже на древнейшей сборке. Собрали пятерку самых достойных игр, в которые сможет сыграть каждый.

Counter-Strike

Кадр из Counter-Strike
Кадр из Counter-Strike

Сейчас на пике популярности находится Counter-Strike: Global Offensive, но и старенькая Counter-Strike 1.6 не сдает своих позиций. За долгое время существования игры в нее добавили просто безумное количество карт и режимов. Прямо сейчас на сотнях серверов кипят яростные баталии между спецназовцами и террористами. Впрочем, всегда можно от них отвлечься ради режима с зомби или прыжкам по платформам.

В Steam игра продается в комплекте с Counter-Strike: Condition Zero за 169 гривен. Но на распродажах на игру часто бывает огромная скидка, в результате ее можно купить где-то за 20 гривен.

Counter-Strike – системные требования

Минимальные: 

  • Процессор с тактовой частотой 500 МГц
  • 96 МБ оперативной памяти
  • Видеокарта 16 МБ
  • Windows XP

Valorant

Кадр из Valorant
Кадр из Valorant

Это игра для тех, кто любит быть в тренде, ведь она самая свежая в подборке. С ней создатели League of Legends хотят зайти на территорию соревновательных шутеров. Для этого студия Riot Games объединила наработки Counter-Strike с Overwatch. От первой Valorant взяла упор на точную стрельбу и компактные карты, от второй – уникальные способности персонажей. Выглядит интригующе, а пойдет почти на любом компьютере.

Прямо сейчас идет закрытое бета-тестирование. Если вы хотите получить ключ, то их раздают прямо на трансляциях игры на Twitch.

Valorant – системные требования

Минимальные: 

  • Процессор Intel Core 2 Duo E8400 
  • Видеокарта Intel HD 3000

League of Legends

Кадр из League of Legends
Кадр из League of Legends

В русскоязычном сообществе большей популярностью пользуется Dota 2, но во всем мире первое место среди MOBA-игр занимает League of Legends. Частично это заслуга системных требований, ведь игра спокойно запускается даже на самых слабых системах. Основа геймплея невероятно проста. Вы выбираете героя и командой из пяти человек пытаетесь разрушить вражескую базу. На грамотной комбинации скиллов и покупке предметов основывается весь геймплей.

League of Legends скачать бесплатно может абсолютно каждый. Для игры выходят регулярные крупные обновления, так что скучно в ней точно не будет.

League of Legends – системные требования

Минимальные:

  • Процессор с частотой 3 ГГц (с поддержкой набора инструкций SSE2 и выше)
  • 2 ГБ оперативной памяти
  • 12 ГБ свободного места на жестком диске
  • Видеокарта с поддержкой шейдеров версии 2.0b
  • Разрешение экрана до 1920x1200
  • DirectX 9.0c или выше
  • Windows 7, Windows 8 или Windows 10

Малиновка Онлайн

Кадр из Малиновки Онлайн
Кадр из Малиновки Онлайн

Эта игра выросла из мультиплеерного мода для GTA: San Andreas. В нем нужно было не сеять хаос, а отыгрывать роль обычного человека, ходить на работу и голосовать на выборах. Малиновка Онлайн перенесла эту концепцию в декорации обычного поселка в условной России. Так что будьте готовы пить водку, работать на криминал и стоять в очередях в больнице.

Игра полностью бесплатная, так что скачать ее можно спокойно с официального сайта. Оригинальная San Andreas для работы не нужна.

Малиновка Онлайн – системные требования

Минимальные:

  • Процессор: 1 ГГц Pentium или AMD Athlon
  • Оперативная память: 256 МБ
  • Видеокарта: с 64 МБ видеопамяти и совместимая с DirectX 9 (GeForce 3 или выше)
  • Звуковая карта: совместимая с DirectX 9
  • Дисковод: 8-скоростной DVD-ROM
  • Свободное место на жестком диске: 4,7 ГБ
  • Периферийные устройства: клавиатура и мышь

TrackMania Nations Forever

Кадр из TrackMania Nations Forever
Кадр из TrackMania Nations Forever

А эта игра подойдет любителям гонок, но не совсем обычных. Ведь TrackMania вовсе не про дорогие автомобили, а про мастерское управление и полный контроль трассы. В онлайне тут бушуют такие страсти, что каждая миллисекунда становится критически важной. Карт тут бесконечное множество, а при желании можно создать и свою.

TrackMania Nations Forever скачать бесплатно можно прямо в Steam.

TrackMania Nations Forever – системные требования

Минимальные:

  • Поддерживаемая ОС: Windows 2000/XP/XP-x64/Vista
  • Процессор: Pentium IV 1.6 ГГц / AthlonXP 1600+
  • Видеокарта: 3D-ускоритель с 16 МБ совместимый с DirectX 9.0c
  • Версия DirectX: DirectX 9.0c или лучше
  • Память: 256 МБ (512 МБ с Vista)
  • Звук: 16-битная совместимая с DirectX звуковая карта
  • Жесткий диск: 750 МБ свободного дискового пространства

Ранее мы рассказывали о лучших играх про вирусы, пандемии и прочие эпидемии. Они стали очень актуальными в наши дни.

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