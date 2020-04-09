5 интересных мультиплеерных игр для слабых компьютеров

Даже слабая видеокарта не сможет оградить вас от мира видеоигр.
Чтобы в 2020 году играть в самые популярные онлайновые игры, требуется мощный и очень дорогой компьютер. Само собой, такой есть далеко не у всех. Некоторые вообще ограничиваются ноутбуками со встроенными видеокартами Intel HD. Но даже для таких устройств есть предостаточно онлайновых игр, которые спокойно пойдут даже на древнейшей сборке. Собрали пятерку самых достойных игр, в которые сможет сыграть каждый.
Counter-Strike
Сейчас на пике популярности находится Counter-Strike: Global Offensive, но и старенькая Counter-Strike 1.6 не сдает своих позиций. За долгое время существования игры в нее добавили просто безумное количество карт и режимов. Прямо сейчас на сотнях серверов кипят яростные баталии между спецназовцами и террористами. Впрочем, всегда можно от них отвлечься ради режима с зомби или прыжкам по платформам.
В Steam игра продается в комплекте с Counter-Strike: Condition Zero за 169 гривен. Но на распродажах на игру часто бывает огромная скидка, в результате ее можно купить где-то за 20 гривен.
Counter-Strike – системные требования
Минимальные:
- Процессор с тактовой частотой 500 МГц
- 96 МБ оперативной памяти
- Видеокарта 16 МБ
- Windows XP
Valorant
Это игра для тех, кто любит быть в тренде, ведь она самая свежая в подборке. С ней создатели League of Legends хотят зайти на территорию соревновательных шутеров. Для этого студия Riot Games объединила наработки Counter-Strike с Overwatch. От первой Valorant взяла упор на точную стрельбу и компактные карты, от второй – уникальные способности персонажей. Выглядит интригующе, а пойдет почти на любом компьютере.
Прямо сейчас идет закрытое бета-тестирование. Если вы хотите получить ключ, то их раздают прямо на трансляциях игры на Twitch.
Valorant – системные требования
Минимальные:
- Процессор Intel Core 2 Duo E8400
- Видеокарта Intel HD 3000
League of Legends
В русскоязычном сообществе большей популярностью пользуется Dota 2, но во всем мире первое место среди MOBA-игр занимает League of Legends. Частично это заслуга системных требований, ведь игра спокойно запускается даже на самых слабых системах. Основа геймплея невероятно проста. Вы выбираете героя и командой из пяти человек пытаетесь разрушить вражескую базу. На грамотной комбинации скиллов и покупке предметов основывается весь геймплей.
League of Legends скачать бесплатно может абсолютно каждый. Для игры выходят регулярные крупные обновления, так что скучно в ней точно не будет.
League of Legends – системные требования
Минимальные:
- Процессор с частотой 3 ГГц (с поддержкой набора инструкций SSE2 и выше)
- 2 ГБ оперативной памяти
- 12 ГБ свободного места на жестком диске
- Видеокарта с поддержкой шейдеров версии 2.0b
- Разрешение экрана до 1920x1200
- DirectX 9.0c или выше
- Windows 7, Windows 8 или Windows 10
Малиновка Онлайн
Эта игра выросла из мультиплеерного мода для GTA: San Andreas. В нем нужно было не сеять хаос, а отыгрывать роль обычного человека, ходить на работу и голосовать на выборах. Малиновка Онлайн перенесла эту концепцию в декорации обычного поселка в условной России. Так что будьте готовы пить водку, работать на криминал и стоять в очередях в больнице.
Игра полностью бесплатная, так что скачать ее можно спокойно с официального сайта. Оригинальная San Andreas для работы не нужна.
Малиновка Онлайн – системные требования
Минимальные:
- Процессор: 1 ГГц Pentium или AMD Athlon
- Оперативная память: 256 МБ
- Видеокарта: с 64 МБ видеопамяти и совместимая с DirectX 9 (GeForce 3 или выше)
- Звуковая карта: совместимая с DirectX 9
- Дисковод: 8-скоростной DVD-ROM
- Свободное место на жестком диске: 4,7 ГБ
- Периферийные устройства: клавиатура и мышь
TrackMania Nations Forever
А эта игра подойдет любителям гонок, но не совсем обычных. Ведь TrackMania вовсе не про дорогие автомобили, а про мастерское управление и полный контроль трассы. В онлайне тут бушуют такие страсти, что каждая миллисекунда становится критически важной. Карт тут бесконечное множество, а при желании можно создать и свою.
TrackMania Nations Forever скачать бесплатно можно прямо в Steam.
TrackMania Nations Forever – системные требования
Минимальные:
- Поддерживаемая ОС: Windows 2000/XP/XP-x64/Vista
- Процессор: Pentium IV 1.6 ГГц / AthlonXP 1600+
- Видеокарта: 3D-ускоритель с 16 МБ совместимый с DirectX 9.0c
- Версия DirectX: DirectX 9.0c или лучше
- Память: 256 МБ (512 МБ с Vista)
- Звук: 16-битная совместимая с DirectX звуковая карта
- Жесткий диск: 750 МБ свободного дискового пространства
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