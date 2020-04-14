Состоялся неожиданный анонс тактической стратегии про инопланетян XCOM: Chimera Squad

Арт XCOM: Chimera Squad / 2K Games

Серия тактических стратегий XCOM давно завоевала любовь фанатов, особенно в обновленном виде, которым занимается студия Firaxis Games, известная по Civilization. Игроки долго мечтали о третьей части, но тут неожиданно состоялся анонс спин-оффа XCOM: Chimera Squad.

В нем люди-оперативники объединятся с пришельцами, чтобы противостоять общей угрозе. Сюжет игры разворачивается спустя пять лет после событий XCOM 2: War of the Chosen и сконцентрируется на отряде "Химера". Все 11 его членов созданы вручную, автоматическая генерация бойцов осталась в прошлом.

XCOM: Chimera Squad – трейлер с сюжетной завязкой

Боевая система во многом напоминает настольную игру Dungeon & Dragons. У каждого бойца будет своя шкала инициативы, которая отвечает за очередность ходов. Также перед каждой битвой будет особая подготовительная фаза.

Разработчики обещают множество нововведений, которые заметно изменят игровой процесс и сделают его более продуманным.

XCOM: Chimera Squad – геймплей

Самое любопытное, что игра выйдет уже 24 апреля на PC. А купить ее можно прямо сейчас за 449 гривен. Это со скидкой в 50%. Полная цена игры – 899 гривен.

Вероятно, этим спин-оффом разработчики хотят немного порадовать фанатов перед выходом полноценной XCOM 3. Информации об игре пока никакой нет, ее даже официально не анонсировали.

Ранее мы рассказывали об особой инициативе Steam, в ходе которой летом игроки смогут бесплатно попробовать новые игры, которые еще в разработке.

XCOM: Chimera Squad – системные требования

Минимальные

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 7, 64-bit

Процессор: 2.4 GHz Quad Core

Оперативная память: 4 GB ОЗУ

Видеокарта: 1GB AMD Radeon HD 7770, NVIDIA GeForce 650 or better

DirectX: Версии 11

Место на диске: 18 GB

Звуковая карта: DirectX Compatible

Дополнительно: Microsoft Visual C++ 2012 and 2015 Runtime Libraries, and Microsoft DirectX

Рекомендованные