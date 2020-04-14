Steam анонсировал летний фестиваль игр, на котором будут бесплатные версии новинок

Летний фестиваль игр Steam / Valve

Valve объявила о проведении летнего фестиваля игр в Steam. Обычным игрокам он позволит лично поиграть в новинки и пообщаться с их авторами, а разработчикам – представить свои проекты и получить ценные отзывы.

Дата проведения уже известна. Летний фестиваль игр в Стим пройдет с 9 по 14 июня 2020 года. Приблизительно в это же время должна была пройти выставка Е3 2020, но ее отменили из-за коронавируса.

Читайте такжеИгроки вспомнили видеоигровых боссов, которых ненавидят сильнее всегоПрямо сейчас вы можете подписаться на уведомления, чтобы первыми узнать о всех новостях. Напоминания придут либо на электронную почту, либо в мобильное приложение. Также можно добавить отметку в календаре, чтобы точно не забыть.

А разработчики прямо сейчас могут подать заявку на участие. Сделать это нужно до 24 апреля.

Условия летнего фестиваля игр в Steam

Видимо, опыт первого фестиваля игр в Steam, который прошел зимой, понравился Valve. Тогда тоже можно было бесплатно сыграть в демо-версии многих необычных игр.

Первый фестиваль игр в Steam

Подобная инициатива в особенности поможет многочисленным инди-разработчикам, которые не могут рассчитывать на рекламную поддержку издательств. Зато в итоге у авторов игр появится возможность презентовать свои работы напрямую. Ведь в Steam скачать можно будет пробные кусочки их проектов.

Ранее мы рассказывали, что в Steam выйдет один из главных эксклюзивов PlayStation – Journey. Это волшебное приключение способно растрогать каждого.