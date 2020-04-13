Journey, один из лучших эксклюзивов PlayStation, наконец-то выйдет в Steam

Кадр из Journey / Thatgamecompany

Journey – один из самых красивых и волшебных эксклюзивов консолей Sony PlayStation, который способен растрогать любого. Вернее, это уже бывший эксклюзив, ведь в 2019 году игра добралась до Epic Games Store и iOS. А скоро невероятное приключение появится и в Steam.

Дату релиза Journey в Steam объявило издательство Annapurna Interactive в своем Twitter-аккаунте. Оно специализируется на необычных играх. Вы можете знать его по What Remains of Edith Finch, Sayonara Wild Hearts и Outer Wilds.

Твит Annapurna Interactive

Игра доберется до игровой платформы от Valve 11 июня. Именно тогда все приверженцы Steam смогут оценить метафорическое приключение лично.

Страница Journey в Steam

История игры рассказывает о загадочном мире, в котором когда-то случилось нечто очень плохое. Теперь в роли необычного существа вам предстоит исследовать руины и долины, пытаясь найти нужные ответы и достигнуть места назначения.

Одна из главных особенностей игры – кооператив, в котором вы никак не можете общаться с напарником. Но в результате всего пережитого между вами возникает связь, которая выше любых слов.

Впервые Journey вышла 13 марта 2012 года на PlayStation 3. Затем игра добралась на PlayStation 4, а лишь летом 2020 года она наконец-то выйдет в Steam. Journey на ПК доступна с 2019 года.

Journey – системные требования

Минимальные

Требуются 64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 7

Процессор: Intel Core i3-2120 | AMD FX-4350

Оперативная память: 4 GB ОЗУ

Видеокарта: Nvidia GTS 450 | AMD Radeon HD 5750

Место на диске: 4 GB

Journey – прохождение