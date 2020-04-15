Получить доступ к бета-тесту онлайн-шутера Valorant теперь намного проще

Арт Valorant / Riot Games

Riot Games, известная прежде всего своей MOBA-игрой League of Legends, прямо сейчас пытается покорить сердца игроков при помощи онлайн-шутера Valorant. Сыграть в него можно только после получения ключа на закрытое бета-тестирование. Но студия решила немного упростить условия его выпадения.

Раньше для получения ключа нужно было смотреть стримеров на Twitch с определенной пометкой. Количество стримеров было строго ограничено, их отобрала сама Riot Games. Тогда у вас был шанс, что ключ выпадет. Стоит ли говорить, что выпадал заветный доступ достаточно редко. Можно было провести сутки на стриме, так ничего и не получив.

Но теперь абсолютно каждый стрим игры подарит возможность получить ключ. Есть всего два условия. Во-первых, стример должен именно играть в Valorant, а не включить игру в фоновом режиме. Во-вторых, в настройках Твич необходимо включить возможность выпадения предметов.

Так разработчики надеются привлечь еще больше игроков к своей игре. При этом людям, которые тратили сутки, чтобы выбить ключ, но так ничего и не получили, доступ даст сама Riot Games. В студии восхищены упорством некоторых игроков и хотят их вознаградить.

Твит об изменении системы выпадения ключей для Valorant

Читайте такжеГотовьтесь, ассасины: Ubisoft бесплатно раздает Assassin's Creed IIТакже разработчики увеличили мощности серверов, ожидая наплыв игроков. Качество геймплея для Riot Games стоит на первом месте.

Valorant – это новый тактически шутер, в котором геймплей Counter-Strike: Global Offensive сочетается с элементами Overwatch. На Twitch он сразу же приобрел огромную популярность, почти поставив рекорд по количеству зрителей. Первое место, кстати, удерживает другая игра Riot Games – League of Legends.

Мы включили Valorant в нашу подборку интересных онлайн-игр для слабых ПК. Там есть и другие видеоигры, если шутеры вас особо не привлекают.