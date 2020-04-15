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Новый трейлер Marvel's Avengers посвятили особенностям игры

15 апреля 2020, 18:58

Стать Железным человеком можно будет уже в сентябре 2020 года.

Арт игры Marvel's Avengers
Арт игры Marvel's Avengers / Square Enix

О разработке игры по Мстителям Marvel известно уже давно, но многие до сих пор не знают, что же она собой представляет. Специально для таких людей Square Enix выпустила ролик, в котором рассказывается об особенностях будущей игры.

Ролик загрузили еще несколько дней назад, но доступ к нему сделали по ссылке. Последняя всплыла в интернете только недавно.

Marvel's Avengers расскажет абсолютно новую историю, в которой вы сможете стать вашим любимым Мстителем по выбору. Из-за трагедии в Сан-Франциско супергерои вынуждены уйти в тень под давление общественности. На фоне этих событий возникает новый враг, который хочет использовать неприязнь к Мстителям в своих целях.

Геймплейно игра будет экшеном от третьего лица, нацеленным на прокачку и сбор экипировки. Эти механики очень сильно напоминают Destiny 2. Разработчики из студий Crystal Dynamics и Eidos Montreal хотят сделать игру-сервис, которую можно будет поддерживать несколько лет.

У Marvel's Avengers дата выхода уже известна – 4 сентября 2020 года. Платформы –  PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia и Windows.

Кстати, недавно популярный супергерой Marvel появился в Fortnite. Речь о болтливом наемнике Дэдпуле.

Marvel's Avengers – трейлер

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