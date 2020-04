В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel

Fortnite / Epic Games

Королевская битва Fortnite от Epic Games славится своими коллаборациями с известными франшизами и гостевыми персонажами. Так для игры долгое время тизерили болтливого наемника Дэдпула из комиксов Marvel. И вот его наконец-то добавили в игру.

Для того, чтобы разблокировать скин наемника, необходимо найти его парные пистолеты. Они находятся прямо в главном меню. Достаточно лишь открыть комнату Мистера Мяускула, которая находится в разделе боевого пропуска. Пистолеты будут там.

Это считается за выполнение испытания седьмой недели сезона Фортнайт. В результате вам дадут скин Дэдпула. Вы сможете перевоплотиться в наемника в любой телефонной будке во время матча. Но только если у вас куплен боевой пропуск.

Также в комплекте с Дэдпулом идет набор тематический экипировки, которую еще предстоит разблокировать. Среди нее – дельтаплан "Ламорог Дэдпула", мини-скутер и прочие предметы.

Читайте такжеМолния: The Last of Us Part II из-за коронавируса перенесли на неизвестную датуЭто уже не первая коллаборация Epic Games с Marvel. Так в Fortnite однажды ввели особый режим, в котором игроки могли превратиться в Таноса и использовать способности Перчатки Бесконечности, чтобы уничтожать врагов. Событие стало частью рекламной кампании двух финальных частей "Мстителей".

Fortnite скачать может абсолютно любой человек, ведь игра бесплатна. Она доступна на всех основных платформах, даже на смартфонах. Основная цель игры – собрать как можно более мощное оружие и выжить на острове, который постепенно становится все опаснее из-за смертоносной бури.

Fortnite считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.