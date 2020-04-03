УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Техно

В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel

3 апреля 2020, 18:15

Но для его получения вам нужен боевой пропуск.

Fortnite
Fortnite / Epic Games

Королевская битва Fortnite от Epic Games славится своими коллаборациями с известными франшизами и гостевыми персонажами. Так для игры долгое время тизерили болтливого наемника Дэдпула из комиксов Marvel. И вот его наконец-то добавили в игру.

Для того, чтобы разблокировать скин наемника, необходимо найти его парные пистолеты. Они находятся прямо в главном меню. Достаточно лишь открыть комнату Мистера Мяускула, которая находится в разделе боевого пропуска. Пистолеты будут там.

Это считается за выполнение испытания седьмой недели сезона Фортнайт. В результате вам дадут скин Дэдпула. Вы сможете перевоплотиться в наемника в любой телефонной будке во время матча. Но только если у вас куплен боевой пропуск.

Также в комплекте с Дэдпулом идет набор тематический экипировки, которую еще предстоит разблокировать. Среди нее – дельтаплан "Ламорог Дэдпула", мини-скутер и прочие предметы.

Читайте такжеМолния: The Last of Us Part II из-за коронавируса перенесли на неизвестную датуЭто уже не первая коллаборация Epic Games с Marvel. Так в Fortnite однажды ввели особый режим, в котором игроки могли превратиться в Таноса и использовать способности Перчатки Бесконечности, чтобы уничтожать врагов. Событие стало частью рекламной кампании двух финальных частей "Мстителей".

Fortnite скачать может абсолютно любой человек, ведь игра бесплатна. Она доступна на всех основных платформах, даже на смартфонах. Основная цель игры – собрать как можно более мощное оружие и выжить на острове, который постепенно становится все опаснее из-за смертоносной бури. 

Fortnite считается одной из самых популярных игр в мире. Она регулярно ставит рекорды по количеству игроков и зрителей на Twitch. А когда однажды Fortnite на время "сломался" и перестал работать, из этого сделали настоящую трагедию.

Epic Games Marvel Fortnite игры игры на ПК консольные игры мобильные игры
Сейчас вы просматриваете новость «В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel». Другие новости технологий читайте в разделе «Техно». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:37
У крымнашиста Охлобыстина коронавирус у дочки - проверяется все семья
18:23
"Неполноценные дети": Кличко отличился очередным конфузом Видео
18:22
Без куличей и крашенных яиц: Кабмин запретил массовые гулянья на Пасху
18:15
В мегапопулярной игре Fortnite наконец-то появился известный супергерой Marvel
18:03
Супрун резко распекла протокол лечения коронавируса от Минздрава
18:01
Лунный календарь огородника на апрель 2020 – когда и что сажать Видео
17:36
Минобороны РФ атакует итальянскую газету La Stampa за расследование о бесполезности российской помощи
17:19
Чего нельзя делать на карантине: полный список запретов для украинцев от Кабмина
17:17
Что посмотреть на карантине - лучшие драмы от Леси Никитюк
17:05
Коронавирус набрал бешеный темп: эксперт рассказала о миллионах заболевших
17:01
Бьюти-тур на диване: советы красоток со всего мира новости компании
16:48
Плаквенил – панацея от коронавируса или лекарство суицида Видео
16:19
Адепт Путина Лев Лещенко вылечил коронавирус
15:54
Нардепов "выкосила" самоизоляция: в Раде анонсировали новую внеочередную сессию
15:31
Пять советов от Villa Krim, которые спасут мир, работу, деньги, отношения и вашего котика новости компании
15:24
Названы самые мощные Android-смартфоны за март 2020 года
15:16
В Раде обвинения Уманского о недополучении 5 млрд от НДС назвали безосновательными
15:08
"Бл*ть п*здец и ох*еть в одном флаконе": Шнуров эмоционально спел про Путина и коронавирус Видео
14:55
Опасные симптомы коронавируса: Комаровский раскрыл секрет, как не заразиться Видео
14:25
Зеленский отреагировал на крик о помощи больных коронавирусом медиков
14:05
Лазарева суббота в 2020 году – когда отмечать и как, приметы и запреты
13:49
Слух: настоящее название бюджетного iPhone 2020 года от Apple появилось в сети
13:45
Инфляция и безработица: Кабмин выдал прогноз по экономике Украины в условиях коронавируса
13:40
"Повалит настоящее тепло": синоптик порадовала украинцев прогнозом погоды
13:26
В ВОЗ рассказали, от каких привычек нужно отказаться на карантине
12:53
Хидео Кодзима рассказал об идее своей новой революционной игры
12:46
Умер Серджио Росси - у него подтвердились анализы на коронавирус
12:31
Шмыгаль срочно обратился к украинцам из-за ужесточения карантина: главное
12:26
Мисс Россия заболела коронавирусом
12:24
Коронавирус в Украине и мире 3 апреля: количество заражений COVID-19 превысило психологическую отметку Видео
12:10
Звезда Джеймса Бонда раскритиковала движение #MeToo
12:08
Новый виток зрады: The New York Times снова попала в скандал с "российским" Крымом
12:02
Коронавирус: грозит ли Украине сценарий Италии - прогноз врача
11:56
Нищенские зарплаты и запредельные нагрузки: медики массово увольняются из-за коронавируса
11:22
Paramount перенесла фильмы 2020 года
11:21
Испанские ученые рассказали, когда будет готова тестовая вакцина от коронавируса
11:18
Тестировать на коронавирус будут по–новому: раскрыты детали Видео
11:08
"Вы какие-то придурошные": эпатажную жену экс-футболиста сборной Украины сразил коронавирус
10:44
В Минздраве рассказали, когда и сколько направят в регионы препаратов для лечения коронавируса
10:42
Карантин в Киеве: некоторые больницы отправили домой умирающих пациентов - СМИ
10:34
Что такое Google Класс и как пользоваться сервисом для дистанционного обучения
10:33
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: любовная приятность и гибель отношений Видео
10:27
"Захотел нас убить": эксперт раскрыл главную цель коронавируса
10:11
Коронавирус в Украине: за сутки зафиксированы еще 138 новых случаев заражения
10:01
Голодный, но с вымытыми руками: каким будет мир после коронавируса мнение
09:57
Переговоры с ОРДЛО: РФ обвинила Украину в отказе от "консультативного совета"
09:31
Стоит держать рядом кота: синоптик рассказала, чего ждать от погоды
09:30
Сериал Колл-Центр 2 сезон: когда выйдет продолжение Видео
09:24
"Болезненный удар": в Слуге народа оценили скандал с "пленками Ермака"
08:42
Доллар и евро дешевеют: сколько стоит валюта в Украине
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять