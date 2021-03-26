Авторы скандального шутера про войну в Ираке показали первый геймплей

Первый геймплей Six Days in Fallujah / Highwire Games

Отмененный 12 лет назад и воскресший ранее в этом году тактический шутер Six Days in Fallujah обзавелся дебютной геймплейной демонстрацией – с уличными боями, огнём на подавление и обходом противника с фланга.

Как и в самой игре, в видео сочетаются геймплейные кадры и документальные съёмки с рассказами очевидцев, участвовавших в битве за Фаллуджу [одним из самых кровавых сражений за всю Иракскую войну].

12 лет назад игру отменили из-за огромного количества критики со стороны прессы и военных – разработчики хотели показать события, произошедшие в Ираке с американской перспективы и при этом, дав игрокам возможность стрелять, что некоторые расценили как издевку над памятью жертв, погибших во время сражения.

Разработчики из студии Highwire Games, которые занимаются Six Days in Fallujah, вдобавок рассказали, что карты в шутере будут генерироваться в свободном порядке, поэтому каждый раз при заходе в игру пользователь может оказаться на новой локации. Таким образом авторы хотят передать ощущение от реальных боёв, где все события никогда нельзя предугадать заранее.

Игра выйдет в 2021 году на ПК (Steam) и консолях.

Геймплей Six Days in Fallujah

Ранее мы сообщали, что онлайн-магазин Steam не разрешил выпускать скандальный симулятор пикапера "Супер соблазнитель 3". Главной движущей силой данного решения стало наличие сексуального контента в сценах с реальными людьми. Создатель игры не ожидал такого исхода и заявил о готовности внести в игру любые необходимые изменения.

Ранее Super Seducer 3 получила отказы в релизе в других сервисах Epic Games и CD Projekt. Но у создателей есть ещё кое-какие идеи, которые они озвучат в ближайшее время. И прежде всего они собираются отменить все цензурные правки и вернуть игру к её первоначальному состоянию.