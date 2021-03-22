Steam не разрешил выпускать скандальный симулятор пикапера

Игра Super Seducer 3 находилась в списках желаемого у около 60 тысячи игроков.
Создатель игры "Супер соблазнитель 3" (Super Seducer 3) Ричард Ла Руина сообщил о том, что Valve отказалась выпускать его проект в сервисе цифровой дистрибуции Steam.
Изначально релиз был запланирован на День святого Валентина, но игру развернули, попросив добавить цензуру. Вчера стало известно об окончательном вердикте Valve – изучив последнюю версию, она отказалась выпускать проект в любом виде и удалила страницу в Steam.
Главной движущей силой данного решения стало наличие сексуального контента в сценах с реальными людьми. Создатель игры не ожидал такого исхода и заявил о готовности внести в игру любые необходимые изменения.
Он также отметил, что игра не пытается быть скандальной и интересна пользователям Steam – около 60 тысячи игроков добавили проект в список желаемого. Администрация сервиса не стала сомневаться в своём решении и готова вернуть автору уплаченный взнос за публикацию игры на площадке или бесплатно предоставить App ID для следующего проекта.
Ранее Super Seducer 3 получила отказы в релизе в других сервисах Epic Games и CD Projekt. Но у создателей есть ещё кое-какие идеи, которые они озвучат в ближайшее время. И прежде всего они собираются отменить все цензурные правки и вернуть игру к её первоначальному состоянию.
Для тех, кто не знаком с сабжем, игры серии Super Seducer относятся к популярному жанру интерактивных фильмов и позиционируются как руководство по соблазнению. Наибольшую известность эти игры получили благодаря комичным сценам и демонстрации курьезных способов знакомств.
Трейлер Super Seducer 3
Меж тем в сервисе Steam проходит распродажа GTA V, RDR 2 и других игр компании Rockstar с большими скидками. Предложение продлится до 1 апреля.
Также не забывайте заглядывать в сервис Epic Games Store, где на этой неделе раздают неплохой инди-проект The Fall 2014 года выпуска. Это первая часть трилогии в стиле киберпанк-экшена с элементами приключенческой игры.