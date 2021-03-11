Бренд OPPO представил самый мощный Android-смартфон на рынке

Представлен OPPO Find X3 Pro / GSMArena

Бренд Oppo официально представил свой новый флагман – Find X3 Pro. В бенчмарке AnTuTu аппарат набирает 771 491 балл против 726 939 у нынешнего лидера в лице Vivo iQOO 7, что автоматически делает его самым мощным Android-смартфоном на рынке.

Главной особенностью дизайна Find X3 Pro, на которой разработчики отдельно акцентировала внимание, стал изогнутый дисплей с небольшой фронтальной камерой, плавно переходящая в корпус. Привлекает внимание и довольно необычное оформление тыльного блока камеры.

Find X3 Pro - характеристики

Работает всё это дело на топовом процессоре Snapdragon 888 с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти. Питание обеспечивает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой 65-ваттной зарядки по проводу и беспроводной на 30 Вт. В первом случае 100% можно набрать за 30 минут, во втором – за 80 минут. Реверсивная (обратная) зарядка тоже есть, поэтому можно поделиться энергией с аксессуарами, разместив их на спинке смартфона.

Спереди у Find X3 Pro изогнутый 6.7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 3216×1440 пикселей и частотой обновления от 5 Гц до 120 Гц. Экран, в свою очередь, охватывает 100% цветовой гаммы DCI-P3 и обеспечивает 10-битную глубину цвета.

В смартфон установили два сенсора Sony IMX766 по 50 Мп (основной и широкоугольный), телеобъектив с разрешением 13 Мп с 20-кратным цифровым зумом, а также 3-мегапиксельная микролинза с 60-кратным увеличением – она представляет собой что-то вроде электронного микроскопа. OPPO Find X3 Pro также оснащен стереодинамиками с Dolby Atmos, USB 3.1, модулем NFC для бесконтактных платежей и Wi-Fi 6.

Find X3 Pro - цена

Смартфон работает на Android 11 с фирменной оболочкой ColorOS 11.2 и начнет продаваться в Европе с 14 апреля по цене 1099 евро (около 36 тысяч грн по курсу).

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