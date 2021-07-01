Будущее уже не за горами: первый в мире летающий автомобиль сняли на видео

Летающая машина AirCar совершила первый в истории межгородской полёт / BBC

В Европе состоялось впечатляющее путешествие прототипа автомобиля нового типа. Гибридный автомобиль-самолет, AirCar, способный свободно передвигаться по дорогам общего пользования и летать по воздуху, совершил первый в истории междугородний перелет.

Он трансформируется из автомобиля в самолет за 2 минуты 15 секунд, сообщает "Би-би-си". Перед стартом крылья складываются по бокам машины, а хвост превращается в спойлер. AirCar способен перевозить двух человек с общим пределом веса в 200 кг.

По словам её создателя, Стефана Кляйна, аппарат способен пролететь около 1000 километров (600 миль) со средней скоростью 170 километров в час на высоте до 2,5 километров, а на данный момент налетал уже 40 часов.

Компания Klein Vision, стоящая за AirCar, заявляет, что на разработку прототипа потребовалось около двух лет, а инвестиции обошлись "менее чем в 2 миллиона евро". Компания собирается занять хотя бы часть мирового рынка малых частных самолётов и воздушных такси. Только в США ежегодно могут заказывать до 40 тысяч таких аппаратов.

Ранее Главред рассказывал о том, что в Литве появился первый цифровой портал, соединяющий города. Он соединяет Вильнюс с польским городом Люблин, который находится на расстоянии примерно 600 км.

Идея простая: обе установки оснащены большими экранами и камерами, транслирующими изображение между двумя городами в режиме реального времени. По словам организаторов, проект реализовали с целью побудить людей "переосмыслить идею единства".