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CD Project Red анонсировала новый проект во вселенной Ведьмака

11 февраля 2021, 12:40
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Игрокам придётся взять на себя роль профессиональных истребителей чудовищ,

Анонсирована настольная игра по Ведьмаку / CDPR

Студия CD Projekt Red и издательство Go on Board анонсировали новую настольную игру по "Ведьмаку" с подзаголовком "Старый мир", в которой игрокам снова придётся взять на себя роль охотника за монстрами.

За разработку проекта отвечает Лукаш Возняк, автор настольных проектов "Вальгалла" и "Титаны". Проект рассчитан на 2-5 игроков, которые по сюжету только недавно закончили обучение в одной из школ Ведьмаков.

Место действия – давние времена, когда и в помине не было никакого Геральта из Ривии. Игрокам придётся взять на себя роль профессиональных истребителей чудовищ, недавно завершивших жестокое обучение в одном из ведьмачьих цехов: Школе Волка, Змеи, Кота, Медведя или Грифона. Игроков ждут трудные решения, выгодные контракты, битвы с монстрами и, возможно, даже с представителями иных Школ.

Краудфандинговая кампания игры на Kickstarter начнется в мае 2021 года. Она предоставит фан-сообществу возможность оказать значительное влияние на содержание игры. Полноценный релиз игры намечен на апрель 2022 года. Пока выпуск планируется на английском и польском языках, но ведутся переговоры о других языковых версиях.

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Что же касается полноценной новой игры по "Ведьмаку", то ее выход ожидается только в конце 2025-го. По мнению аналитиков, если онлайн-составляющая Киберпанка 2077 окажется успешной, то CD Projekt Red также займется созданием полноценной многопользовательской игры во вселенной "Ведьмака". Ее представят на рубеже 2026/2027 годов

Многие поклонники считают, что Ведьмак 4 может быть сосредоточена на Цири – одного из ключевых персонажей сюжетной линии Ведьмак 3: Дикая Охота и главный мотив для Геральта идти дальше. Что примечательно, Даг Кокл, подаривший голос Белому Волку, также согласился с тем, что Цири должна стать новой героиней Ведьмака 4, хотя сам он пока ничего не знает об этом.

Напомним, что в настоящий момент CD Projekt Red полностью сосредоточена на исправлении ошибок и сбоев, с которыми игроки Cyberpunk 2077 сталкиваются на всех платформах. В январе вышел первый крупный патч, а в ближайшее время ожидается релиз более крупного, более значительного обновления. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 The Witcher 3: Wild Hunt The Witcher 4
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