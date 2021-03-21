CD Projekt Red раскрыла детали крупного обновления для Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 - детали патча 1.2 / CDPR

Команда CD Projekt раскрыла детали обновления 1.2 на официальном сайте Cyberpunk 2077. Основные изменения затронут полицию, которая перестанет "спавниться" прямо за спинами игроков.

Всё будет выглядеть так, будто они отправились на место преступления после получения сообщения о правонарушении. Кроме того, в Найт-Сити появятся полицейские дроны-разведчики, которые призваны оценивать ситуацию на улицах Найт-Сити.

В меню настроек добавят ползунок "чувствительности управления транспортом", а машины перестанут заклиниваться при столкновении с препятствиями – теперь их можно раскачать, удерживая кнопку ускорения. Будет исправлена ошибка при которой низкая частота кадров напрямую влияла на плавность управления.

Изменения коснутся и настроек управления персонажем. Игроки смогут отвязать уклонения от двойного нажатия клавиши передвижения, а также переназначить действия, привязанные к клавишам WASD. Больше информации о грядущем патче раскроют в ближайшие дни. Точная дата выхода по-прежнему не названа.

Вслед за грядущим апдейтом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления, добавляющие новый контент. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

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