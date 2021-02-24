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CD Projekt Red отложила крупное обновление для Cyberpunk 2077

24 февраля 2021, 18:27

Февральский патч Cyberpunk 2077 отложили до второй половины марта.

Cyberpunk 2077
CDPR отложила патч 1.2 для Cyberpunk 2077 / Twitter

Студии CD Projekt Red пришлось отложить выпуск второго крупного патча для многострадальной ролевой игры Cyberpunk 2077. Изначально его выход был запланирован на этот месяц, но теперь его выпустят лишь во второй половине марта.

Студия сослалась на кибератаку, и желание уместить в обновление как можно больше исправлений. Возможно, с выходом апдейта игра наконец вернется в сервис PS Store.

Разработчики, к слову, снова подтвердили, что грядущий апдейт будет самым крупным из обновлений, когда-либо выходивших для игры, поскольку изменения и улучшения выходят за рамки ранних хотфиксов. "Это не самые лучшие новости, но мы хотим выпустить это обновление в наилучшем виде. Будем на связи – и спасибо за ваше терпение и поддержку", – добавили в CDPR.

Вслед за теперь уже мартовским апдейтом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления, добавляющие новый контент. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series. В настоящий момент Cyberpunk 2077 продается с 10%-скидкой в онлайн-магазине Epic Games Store, но поторопитесь – предложение будет актуально только до 25-го февраля.

Релизный трейлер Cyberpunk 2077

Ранее в этом месяце студия CD Projekt Red и издательство Go on Board анонсировали новую настольную игру по "Ведьмаку" с подзаголовком "Старый мир", в которой игрокам снова придётся взять на себя роль охотника за монстрами. За разработку проекта отвечает Лукаш Возняк, автор настольных проектов "Вальгалла" и "Титаны".

Краудфандинговая кампания игры на Kickstarter начнется в мае 2021 года. Она предоставит фан-сообществу возможность оказать значительное влияние на содержание игры. Полноценный релиз игры намечен на апрель 2022 года. Пока выпуск планируется на английском и польском языках, но ведутся переговоры о других языковых версиях.

Cyberpunk 2077
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