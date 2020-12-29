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DroidCam – как всего за несколько минут превратить свой смартфон в веб-камеру

29 декабря 2020, 15:22

Такой вариант идеально подойдет для проведений онлайн-встреч в Zoom, Skype, Teams или любых других платформах.

DroidCam – использование телефона в качестве веб-камеры

Современный смартфон стал действительно незаменимой вещью практически каждого пользователя. Он легко справляется с множеством различных задач, при этом являясь очень компактным решением.

Но далеко не каждый человек знает, что этот девайс также можно использовать в качестве веб-камеры при работе с ПК или ноутбуком. Всего за несколько минут настройки смартфон превратится в инструмент, обеспечивающий качественное изображение в процессе Вашей видеосвязи.

DroidCam – это специальный комплекс программных решений, который позволяет подключать Android-устройство к персональному компьютеру в целях использования мобильной камеры телефона в качестве веб-камеры. Сам комплекс состоит из двух частей: специализированного клиента под Windows и Android-приложения.

В процессе настройки, обе части DroidCam спариваются между собой одним из двух доступных вариантов: при помощи USB-кабеля или сети WiFi. В результате камера телефона транслируется на ПК пользователя, сохраняя при этом высокую производительность и скорости передачи данных. Такой вариант идеально подойдет для проведений онлайн-встреч в Zoom, Skype, Teams или любых других платформах.

Возможности droidcam wireless webcam:

  • Два варианта подключения смартфона к ПК - через USB-кабель или WI-Fi;
  • Транслирование данных с камеры и микрофона мобильного устройства на ПК, без потери качества;
  • Сохранение всех функций работы с камерой со смартфона. (автофокус, поворот, уменьшение/увеличение, вспышка);
  • Свободный доступ ко всем компонентам программы.

Кроме того, droidcam работает в фоновом режиме на Android-устройствах. Это позволяет пользователю не чувствовать дискомфорта и без проблем взаимодействовать с другими программами при запущенном droidcam pro.

Для того чтобы начать использовать камеру телефона в качестве веб-камеры, необходимо предварительно скачать droidcam для ПК. Сделать это можно на droidcam официальный сайт или любых других проверенных источников. После этого нужно установить клиент, следуя пошаговой инструкции. Также, для правильной работы, понадобится Android-приложение программы. Droidcam apk можно скачать и установить в магазине приложений Google Play.

В результате установок, пользователь должен получить работающий клиент-программы на своем персональном компьютере, а также полностью функциональное Android-приложение Droidcam.

Droidcam - как подключить

Перед началом процедуры необходимо выбрать наиболее удобный способ подключения из доступных.

Вариант подключения с Wi-Fi:

  • Выбираем нужное подключение;
  • Вводим IP-адрес и номер порта DroidCam на телефоне в соответствующие окна на ПК-клиенте;
  • Выбираем дополнительные параметры. (Например, звук);
  • Проверяем работу программы на платформах видеосвязи.

Вариант подключения с USB:

  • Присоединяем смартфон к ПК при помощи кабеля;
  • Выбираем нужное подключение;
  • В ПК-клиенте обновляем список доступных устройств и подключаемся к нужному;
  • На смартфоне подтверждаем подключение;
  • Проверяем работу программы на платформах видеосвязи.

В отдельных случаях, при проблемах с подключением, необходимо установить драйвера для устройства вручную, после чего следует перезапустить устройство и повторить алгоритм подключения.

Как итог, cкачать droidcam это один из самых простых вариантов для использования мобильного устройства в качестве веб-камеры. Комплекс программ обеспечивает высокое качество и производительность, при этом, не перегружая аппаратную часть устройств ненужным функционалом. Также, благодаря этому, droidcam прост в освоении и пользовании, что делает эту программу лучшим выбором для выполнения конкретных задач со смартфоном.

Раньше мы рассказывали, как скачать музыку с ютуба на компьютер или телефон.

Android DroidCam
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