Elden Ring, Death Stranding на PS5 и новый Painkiller: главные анонсы Summer Game Fest

Все анонсы Summer Game Fest / YouTube

В 21:00 по Киеву прошла двухчасовая церемония открытия цифрового мероприятия Summer Game Fest, в рамках которого случилось множество анонсов и трейлеров. Собрали всё самое интересное в этом материале.

Гвоздем мероприятия стал Elden Ring – новый амбициозный проект японцев из FromSoftware, мир которой помогал формировать автор "Песни льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин. Авторы наконец-то показали полноценный трейлер игры и назвали точную дату выхода – 21 января 2022 года для PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC.

Tiny Tina's Wonderlands

2K Games и Gearbox анонсировала Tiny Tina's Wonderlands – это спин-офф Borderlands с крошкой Тиной в главной роли. Игру описывают как "Borderlands с фэнтезийными элементами", но со своими уникальными механиками и кастомизацией персонажей.

Death Stranding Directors Cut

Хидео Кодзима анонсировал режиссерскую версию своего последнего творения Death Stranding для консоли PS5 – релиз состоится "скоро". Интересно, что в трейлере показали несколько жирных отсылок на первую Metal Gear Solid и Шэдоу-Мозес.

Jurassic World Evolution 2

Релиз продолжения неплохой экономической стратегии по мотивам "Парка юрского периода". Игра выйдет на PC и консолях до конца 2021 года.

Among Us

Игровую адаптацию карточной "Мафии" Among Us в ближайшее время ждут новые роли, множество косметики, трофеи, режим "Пряток" и пятая карта.

Новый Painkiller и Payday 3

Компания Koch Media во время Summer Game Fest сделала 13 громких анонсов – среди них новая Painkiller, Payday 3 и другие. К сожалению, ни одного кадра не показали.

Back 4 Blood

Студия Turtle Rock объявила, что бета-тестирование духовного наследника Left 4 Dead под названием Back 4 Blood стартует 5 августа.

Выход полноценной версии состоится 12 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, а также персональных компьютерах в Steam и EGS.

Evil Dead: The Game

Эш (и не только он), его бензопила и добрая двустволка вернулись! Сурвайвл-хоррора.по мотивам серии фильмов "Зловещие мертвецы" выходит в 2021 году.

Кроссовер "Очень странных дел" с игрой Smite

Герои в кой-то мере уже ставшего культовым сериалом в июле появятся в фэнтезийной многопользовательской игре Smite. Больше подробностей завтра.

Lost Ark

Amazon всё ещё пытается ворваться в игры, договорившись со SmileGate о выходе Lost Ark – корейской онлайн-игры в духе Diablo – в США и Европе.

Релиз этой осенью.

Четвёртый сезон Call of Duty: Warzone и Black Ops Cold War

Обновление выйдет 17 июня. Обещают новый контент для всех режимов. Например, ремейк карты Hijacked из Black Ops 2.

Escape from Tarkov

Хардкорный шутер обзаведётся новой локацией – Улицы Таркова.

Vampire: The Masquerade – Blood Hunt

Королевская битва по мотивам культовой RPG 2004 года Vampire: The Masquerade. В ближайшее время пройдёт публичное тестирование.

Игра выйдет до конца 2021 года только на ПК.

Planet of Lana

Нарисованный от руки платформер с шикарной арт-составляющей, который расскажет о дружбе и спасении.

Релиз в 2022 году.на Xbox One, XSX/S и ПК

Sky

Новая игра от создателей восхитительной Journey выйдет на консоли Nintendo Switch уже 29 июня.

Fall Guys

18 июня в королевской битве Fall Guys появится костюм 2B из NieR: Automata. Без комментариев.

Deviation Games

На трансляции также представили студию Deviation Games, основанная ребятами из Treyarch (Call of Duty). Обещают сделать инновационную игру, по новой франшизе. Ее создают вместе с PlayStation.