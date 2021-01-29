Главный шутер 2021-го Overwatch 2 выйдет позже чем ожидалось

Overwatch 2 выйдет не раньше конца 2021 года / Blizzard

Разработка сиквела мега-популярного командного шутера была анонсирована на мероприятие BlizzCon 2019 – уже больше года назад. Дополнительной информации Blizzard почти не сообщают, поэтому остается только слышать инсайдеров и людей, причастных к созданию игры.

В частности, корейский актёр Гаку Спэйс, озвучивший героя Overwatch Гэндзи, признался, что пока ничего не слышал про Overwatch 2.

По словам Спэйса, он по-прежнему работает над контентом для первой части Overwatch, но никаких записей, связанных со второй частью игры он не делал. Таким образом, Blizzard еще не приступили к локализации сиквела, а значит на скорый выход игры надеяться не стоит.

Ранее другой инсайдер под никнеймом Metro, сливший в свое время существование Overwatch 2, рассказал, что из-за пандемии коронавируса проект создается "очень медленно", поэтому релиз, скорее всего, будет перенесен. По его словам, продолжение шутера выйдет не ранее осени 2021 года.

Следующий отчет о разработке Overwatch 2 состоится в ходе BlizzConline, которая пройдет с 19 по 20 февраля 2021 года в цифровом формате.

Трейлер Overwatch 2

Напомним, что уже на следующей неделе, 2-го числа, в другом мега-популярном онлайн-шутере Apex Legends стартует уже восьмой по счету сезон, который будет носить название "Хаос",

Незадолго до старта 8-го сезона Electronic Arts проведёт первый из зимнего цикла онлайн-турнир – "Apex Legends Global Series", который изначально планировался к старту в позапрошлое воскресенье (17 января), но был перенесён из-за багов в игре.