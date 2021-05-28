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Группа 1+1 media приняла участие в ежегодной конференции "Дни электронных коммуникаций"

28 мая 2021, 14:30

В рамках 4-дневной программы мероприятия участники присоединятся к обсуждению трансформации медиаиндустрии и изменений в телесмотрении в период пандемии.

1+1 media

28 мая состоялось открытие конференции "Дни электронных коммуникаций", генеральным медийным партнером которой выступает группа 1+1 media.

В рамках 4-дневной программы мероприятия телеком-провайдеры и представители медиа подискутируют о трансформации медиаиндустрии и будущем, которое ожидает отрасль после пандемии.

Ярослав Пахольчук, генеральный директор группы 1+1 media, присоединился к "Саммиту стейкхолдеров электронных коммуникаций", где вместе с представителями государственных институтов обсудил тренды, которые происходят в области Pay TV, ключевые инсайды и новости.

Основные моменты 1-го дня:

  • Коронакризис оказал значительное влияние на съемочные процессы медиагруппы, но в силу того, что длительно время украинцы оставались дома, традиционное телевидение по-прежнему остается ключевой площадкой как для украинского зрителя, так и для рекламодателя;
  • В ближайшие 2-3 года ожидается, что зритель будет смотреть именно линейное телевидение и, вместе с тем, растет ОТТ-сегмент и количество зрителей, которые перешли на IPTV;
  • Ожидается, что к 2022 году абонентская база вырастет вдвое. "Мы делаем ставку на большие шоу и новостной сегмент", – подытожил Ярослав.
  • Конференция
    Конференция "Дни электронных коммуникаций" 1+1 media
  • Конференция
    Конференция "Дни электронных коммуникаций" 1+1 media

Среди спикеров первого дня конференции, 28 мая, – руководитель спутниковой платформы Viasat Светлана Мищенко, руководитель дивизиона Digital & Pay TV группы StarLightMedia Николай Фаенгольд, директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов, директор по GR 1 1 media Татьяна Смирнова, руководитель проекту Киевстар ТВ Павел Рыбак и другие.

Справка:

Группа 1+1 media – один из крупнейших медиахолдингов Украины, в состав которого входит 7 собственных телеканалов (1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, 1+1 International, УНИАН, Бигуди) и 2 партнерские (Квартал TV и Paramount Comedy), Информационное агентство "УНИАН", собственные продакшн подразделения, платформы Киевстар ТВ, Viasat, 1+1 video, а также образовательный проект 1+1 media school.

Дни электронных коммуникаций (ДЭК) – это международная встреча игроков рынка для обсуждения современных трендов, перспектив регулирования, рисков и возможностей для развития интернета, телевизионных сервисов. Это первое масштабное отраслевое мероприятие для операторов телекоммуникаций, поставщиков аудиовизуальных медиауслуг, электронных СМИ, операторов кабельного телевидения, производителей и дистрибьюторов оборудования и технологий.

1+1 Медиа
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