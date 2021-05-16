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Клавиатуры и мышки цвета "серый космос" от Apple скоро исчезнут из продажи

16 мая 2021, 14:43

Отдельно можно будет купить только серебристые аксессуары.

Apple
Apple откажется от продажи аксессуаров в цвете "серый космос" / Reuters

Аксессуары Apple для Mac перестанут выпускаться в тёмных тонах. Компания подтвердила, что купить Magic Mouse, Magic Keyboard или Magic Trackpad оттенка "серый космос" получится, только если такие девайсы ещё есть на складе магазина.

Предполагается, что такие изменения могут означать и отказ от производства черных кабелей Lightning. Их нельзя купить отдельно, но они идут в наборе с серыми аксессуарами и некоторыми наушниками Beats.

Стоит отметить, что ранее в этом году варианта "серый космос" лишился iMac Pro. Действия компании могут намекать на то, что она решила пойти на редизайн и сделать свои устройства более яркими. Apple уже выпустила новые iMac в цветах радуги. Ходят слухи, что такими же разноцветными окажутся следующие MacBook.

Предупреждение "While supplies last" на американской версии сайта Apple / Apple.com

В прошлом месяце Apple представила новое поколение компьютеров – на процессоре M1. Они доступны в семи разных цветах с подходящими клавиатурами, мышами и трекпадами в комплекте. Пока аксессуары доступны только при покупке нового iMac и неизвестно, будет ли компания продавать их отдельно, отмечает MacRumors.

Напомним, на весенней презентации Apple также представила AirTag – это маленький круглый гаджет с Bluetooth и сверхширокополосными радиочипами, с помощью которой можно будет найти любую вещь: смартфон, ключи или автомобиль на парковке.

Apple
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