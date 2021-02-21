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Blizzard приготовила приятный подарок для своих фанатов

21 февраля 2021, 17:55

Студия-разработчик в честь своего 30-летия и прошедшего BlizzConline открыла виртуальную выставку по своим играм.

Diablo Immortal
Blizzard открыла онлайн-выставку по своим играм / Diablo Immortal

Американский разработчик и издатель Blizzard запустил онлайн-выставку с художественными работами по мотивам своих игр, приуроченную к 30-летию студии и прошедшему в ночь с 19 на 20 февраля BlizzConline.

В рамках выставки посетители могут "прогуляться" по виртуальной галерее и изучить цифровые модели, арты и ранние концепты Diablo, Warcraft, StarСraft, а также других проектов Blizzard, включая первые ретро-игры.

Онлайн-выставку можно посмотреть в полноэкранным режиме и на разных языках, в том числе на русском. Для большей атмосферности есть возможность включить фоновую музыку из соответствующей игровой серии – так, при входе в галерею Diablo начинает играть тема Тристрама.

Итоги BlizzConline для тех, кто пропустил:

  • Diablo II: Resurrected выйдет до конца года на PC, PS4, Xbox One и Switch;
  • Разбойница – новый класс в Diablo IV;
  • The Burning Crusade внедрят в WoW: Classic;
  • Сюжет World of Warcraft: Shadowlands развивается в "Chains of Domination";
  • Hearthstone получит новое дополнение и роуг-лайк режим "Наемники";
  • Blizzard Arcade Collection сборник ремастеров из The Lost Vikings, Blackthorne и Rock n’ Roll Racing уже доступен на PC, PS4, Xbox One и Switch.

Тем временем в сервисе Epic Games Store бесплатно раздают отличный шутер, Rage 2 от id Software и Bethesda, в котором игроков ждет выжженная катастрофой пустошь, полная мутантов и враждебно настроенных людей.

Также вместе с Rage 2 пользователи EGS могут забрать гоночную аркаду Absolute Drift– довольно старый проект, который вышел ещё 5 лет назад в Steam, но с "очень положительными" отзывами.

Overwatch Blizzard Diablo 4 BlizzConline
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