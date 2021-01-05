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Microsoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОС

5 января 2021, 15:00
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Microsoft готовит крупное обновление для Windows 10 в 2021.

Microsoft
Microsoft глобально переработает внешний вид Windows / Reuters

Из года в год компания Microsoft обновляет и старается всячески развивать свою культовую операционную систему. В конце прошлого года сообщалось, что планируются глобальные изменения в интерфейсе Windows, однако теперь описание одной из вакансий компании подтвердило эту информацию.

Microsoft ведет поиск кандидата, который займется глобальным визуальным изменением операционной системы Windows. Разработчики хотят привлечь внимание новых пользователей, представив всем нам самую продуманную, удобную и "омоложенную" операционную систему.

Уже в 2021 году Windows получит обновление, которое имеет привлекательное название "Sun Valley". Привычный интерфейс будет глобально изменен, он будет более продуманным и единым. Изменения коснутся, в частности, главного меню, встроенных программ и проводника Windows.

Компания уже какое-то время дорабатывает текущую версию Windows, но, по всей видимости, с глобальным апдейтом все эти наработки полностью заменят.

Windows 10 стартовое меню / Microsoft

На днях также стало известно о планах компании, связанных с полным отказом от паролей в своей продукции. Ожидается, что все клиенты Microsoft смогут перестать их использовать уже в 2021-ом.

Команда MISA (Ассоциация интеллектуальной безопасности Microsoft) совместно с другими партнёрами запустят портал регистрации, где все пользователи смогут управлять своими учётными данными без пароля. Компания надеется, что большинство пользователей перейдёт на технологию беспарольной аутентификации в 2021 году: "Пока пароли существуют, их можно украсть. Так давайте уберём их вовсе?", – говорит Microsoft.

Подробностей о проекте мало, известно лишь что он будет своего рода менеджером паролей. Кроме того, совсем скоро специалисты Microsoft смогут показать свои наработки по созданию новых программных интерфейсов и пользовательских приложений (или порталов) для работы с аппаратными FIDO-ключами.

Microsoft Windows операционная система Windows 10
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