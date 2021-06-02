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Не обновляйте свой Айфон: свежее обновление iOS "убивает" аккумулятор

2 июня 2021, 14:20

Пока неизвестно, распространилась ли проблема массово, или затронула лишь небольшое количество "яблочных".

"iPhone
Новая iOS "убивает" аккумулятор iPhone / Apple

На прошлой неделе компания Apple выпустила обновление iOS и iPadOS за номером 14.6. Вскоре после установки апдейта пользователи обратили внимание, что батареи их устройств стали садиться намного быстрее.

Посты с описанием проблемы появились на форумах Apple, MacRumors и в соцсетях. Отмечается, что неприятность коснулась самых разных устройств, включая чехлы и смартфоны – как более старые вроде iPhone 11 Pro, так и представителей последней линейки.

Как отмечает MacRumors, на время автономной работы устройства влияет множество факторов, в том числе состояние аккумулятора. Однако в данной ситуации проблема, видимо, затрагивает устройства независимо от состояния батареи.

Так, на Reddit появился пост, рассказывающий о снижении заряда iPhone 12 mini с 98% до 1% за 6 часов и 24 минут. Кроме того, обладатели iPhone 12 Pro и 12 mini заметили, что после обновления смартфоны стали слишком сильно нагреваться – достаточно несколько минут попользоваться Safari и проверить сообщения.

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Владельцы айфонов жалуются на слишком быструю разрядку после обновления до iOS 14.6 / MacRumors

Пока неизвестно, распространилась ли проблема массово, или затронула лишь небольшое количество "яблочных". Как правило, в течение нескольких дней после любого обновления iOS энергопотребление гаджетов может возрастать из-за переиндексации Spotlight и выполнения других служебных задач, и это в порядке вещей. Но обновление до iOS 14.6 вышло более недели назад, а вопрос с аномально быстрым расходом аккумулятора не исчез.

Сама Apple появившиеся в соцсетях и на форуме компании жалобы ещё не прокомментировала. Если это связано с программным обеспечением, возможно, компания исправит проблему в ближайшем апдейте. К слову, если у вас всё очень плохо – можно попробовать установить бета-версию iOS 14.7.

Позже на этот месяц у Apple запланировано крупное обновление сервиса Music. Речь идет о поддержке "пространственного аудио" со стандартом Dolby Atmos, а также Losless-аудио. Для их работы потребуется iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 и tvOS 14.6.

Apple iPhone 11 iPhone 12 IOS
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