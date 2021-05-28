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Свежее обновление Microsoft Edge сделало браузер ещё быстрее и навороченнее

28 мая 2021, 19:15

Обновление уже начало распространяться для всех поддерживаемых устройств.

Логотип Microsoft Edge
Microsoft выпустила Edge 91 / Microsoft

Вслед за Google, которая вчера начала распространение новой версии своего фирменного браузера Chrome, разработчики из Microsoft также представили аналогичное обновление для своего обозревателя.

По заверению Microsoft, актуальный Edge – самый быстрый браузер на Windows 10. В компании отметили, что значительного прироста производительности удалось добиться за счет внедрения двух важных функций.

Во-первых, появился ускоренный запуск. Основные процессы браузера начнут постоянно поддерживаться в фоновом режиме без задействования дополнительных ресурсов при запуске Edge или открытии сайтов.

Также разработчики доработали функцию "спящих вкладок", при активации которой неактивные вкладки выгружаются из памяти для снижения нагрузки на систему. В настройках можно указать, через какое время они начинают считаться неактивными. Утверждается, что это решение позволяет экономить до 82% памяти.

В настройках браузера можно задать время, спустя которое вкладки будут отправляться в спящий режим:

В новой версии Edge также была добавлена поддержка API распознавания речи при использовании голосовых команд во время взаимодействия с веб-контентом. В дополнение к этому разработчики добавили новые красочные темы оформления пользовательского интерфейса. Ещё браузер теперь блокирует автоматическое воспроизведение видео.

Обновление уже начало распространяться для всех поддерживаемых устройств. Microsoft также отметила, что она внесла уже более 5300 изменений в исходный код Chromium. Это означает, что другие браузеры, основанные на этом движке, также могут получать изменения, внесённые в Edge.

Microsoft Edge
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