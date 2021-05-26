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Первая соцсеть с голосовым управлением – во ВКонтакте встроили "Марусю"

26 мая 2021, 17:50

Помощник станет доступен всем пользователям VK во вкладке "Сервисы" в течение дня.

Логотип ВКонтакте
Во ВКонтакте теперь есть голосовой помощник / VK

Впервые в истории социальных сетей ВКонтакте добавила в приложение голосового помощника – "Марусю". Голосовую помощницу можно попросить включить песню, подкаст, найти пользователя, сообщество или позвонить кому-то из друзей.

Помощник станет доступен всем пользователям VK во вкладке "Сервисы" в течение дня. Чтобы начать диалог, достаточно кликнуть по иконке голосового помощника.

Как говорится в официальном пресс-релизе, ассистент помогает работать не только с социальной сетью, но и с другими сервисами, входящими в экосистему Вконтакте. "Маруся" может читать почту, рассказывать новости или прогноз погоды, заказывать еду или такси. Кроме того, она умеет отвечать на вопросы, ставить напоминания и записывать покупки, играть в игры, управлять умным домом, подбирать музыку под настроение пользователя, искать рецепты и не только.

Обещают, что список навыков будет постепенно расширятся. Также любой пользователь или компания могут создавать навыки для "Маруси", в том числе и для использования в приложении ВКонтакте, – рассказали разработчики.

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Ранее ВКонтакте анонсировала бесплатные групповые видеозвонки с поддержкой 2048 человек одновременно. Кроме того, социальная сеть стала одной из трех свежеанонсированных платформ, с помощью которых можно обосновать верификацию в Telegram.

15 мая 2020 года президент Украины продлил указ, которым вводились санкции на работу российских сайтов, еще на три года. В их числе – Яндекс и Mail.ru, соцсети ВКонтакте и Одноклассники.

ВКонтакте
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