Telegram подружился с "ВКонтакте", TikTok и Snapchat

Telegram обновил условия верификации / Telegram.org

Команда мессенджера Telegram существенно упростила процесс верификации для официальных каналов, групп или ботов – это необходимо для того, чтобы пользователи мессенджера смогли отличать надёжные источники от поддельных.

В списке платформ, наличие "галочек" в которых позволяет обосновать необходимость в верификации, появились "ВКонтакте", TikTok и Snapchat. Интересно, что подтвердить подлинность личного профиля в Telegram пока никак нельзя.

Всего в списке семь сервисов, блоги в двух из которых должны быть верифицированы для получения "галочки" в Телеграме:

"ВКонтакте"

TikTok

Snapchat

Instagram

Facebook

YouTube

Twitter

Для подачи заявки необходимо воспользоваться официальным ботом @VerifyBot, используя в качестве обоснования верификацию на двух платформах из списка выше.

Отмечается, что изначально Telegram выдавал "галочки" на усмотрение администрации. Механизм, который давал возможность получить верификацию, появился в прошлом году во время эпидемии. Детально ознакомиться с актуальной информацией по этому поводу можно на этой странице.

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Напомним, что в прошлом месяце команда мессенджера Telegram выпустила очередное крупное обновление до версии 7.7, в котором, помимо всего прочего, появилась возможность принимать платежи в любом чате и оставлять чаевые продавцам, а также еще несколько функций.

Кроме того, команда мессенджера напомнила, что пользователи Android-устройств теперь могут скачать альтернативный 18+ клиент Telegram напрямую с сайта.