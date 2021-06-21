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Quake жив – легендарную серию шутеров перезапустят с главным героем женщиной

21 июня 2021, 18:45

Последнее воплощение в виде Quake Champions, выпущенный в 2017 году, не оправдало надежды ни разработчиков, ни игроков.

Quake
Культовый шутер Quake перезапустят / id Software

Согласно известному своими инсайдами подкасту XboxEra, крёстные отцы жанра шутеров с видом от первого лица из студии id Software готовят перезагрузку легендарной серии Quake.

По сведениям инсайдера, соответствующая игра уже разрабатывается, и в разработке также участвует студия MachineGames, которая ответственна за перезапуск Wolfenstein.

В обновлённом Quake будет доступна не только одиночная кампания, но и мультиплеерные режимы, а главным героем впервые в истории серии станет женщина. Анонс может состояться на ближайшем QuakeCon, которая пройдет 19 августа 2021.

К сожалению, другие детали об игре неизвестны. Важно понимать, что пока это не более чем слух, однако слух правдоподобный. Известно, что геймдиректор той же DOOM долго размышлял о том, какой могла бы получиться женская версия Палача Рока. По его словам, Думгерл стала бы не просто ещё одним скином – героиня бы получила новые механики, оружие, анимации добиваний и т. п.

Последнее воплощение в виде Quake Champions, выпущенный в 2017 году, не оправдало надежды ни разработчиков, ни игроков

Quake впервые вышла в 1996 году. В своё время игра совершила прорыв в 3D технологиях, в ней был реализован полностью трёхмерный мир. Утверждается, что с появлением первого Quake зародилось понятие "киберспорт".

А тем временем эпическое завершение саги Палача Рока и сражение с Тёмным Лордом уже ждёт игроков на ПК, PS4 и Xbox One. В марте вышло финальное дополнение для шутера DOOM Eternal. В течение года игру, кстати, должны выпустить на PS5 и Xbox Series.

Quake
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