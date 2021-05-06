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Разработчики Days Gone показали красоты ПК-версии игры

6 мая 2021, 20:15

Показали скриншоты как в стандартном соотношении, так и в ультраширокоформатном.

Days Gone
Cкриншоты ПК-версии Days Gone / Sony

Разработчики из студии Bend опубликовали пачку скриншотов графически улучшенной компьютерной версии байкерского экшена Days Gone с Диконом, зомби и красотами мира игры.

Часть скриншотов Bend Studio сделала на ПК со сверхширокими экранами. Вместе с поддержкой таких мониторов в Days Gone на ПК будет повышенная дальность прорисовки и фоторежим с супер-разрешением.

Напомним, что оригинальный релиз байкерского зомби-экшена на консоли PS4 состоялся в апреле прошлого года. Игра получила "смешанные отзывы" от рецензентов различных изданий. Критики хвалили художественное оформление, звуковое сопровождение и реализацию орд зомби. Среди недостатков называются однотипные задания, не совсем удачная структура открытого мира и технические недоработки игры.

Релиз бывшего эксклюзива PlayStation на ПК состоится 18 мая 2021-го. Стоимость в Steam и Epic Games Store составляет 9999 грн.

  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio
  • Скриншоты ПК-версии Days Gone
    Скриншоты ПК-версии Days Gone Bend Studio

В 2019 году студия-разработчик Bend Studio безуспешно пыталась протолкнуть идею Days Gone 2, однако Sony завернула сиквел из-за проблемного производства и низких оценок критиков.

Тем не мене некоторые поклонники решили обратить внимание Sony на то, что у байкерского экшена есть немало фанатов. В Сети даже появилась петиция с просьбой к Sony одобрить производство Days Gone 2, которая к текущему моменту собрала более 100 тысяч подписей.

Days Gone
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