Синий экран Whea Uncorrectable Error в Windows 10 – причины возникновения и как исправить

Whea uncorrectable error - причины и как исправить

Синий экран Whea uncorrectable error – это код ошибки, которая наиболее часто встречается на устройствах с установленной операционной системой Windows 10. Реже с версией 8.1. Сама ошибка сопровождается синим экраном и сообщением о том, что на компьютере есть проблема с кодом остановки Whea uncorrectable error.

Данный вопрос решить бывает крайней проблематично, ведь причины возникновения сбоя могут быть самые разные. Официальная поддержка от Microsoft вряд ли сможет помочь, так как проблема характеризуется не только программными сбоями, но и аппаратными.

В данной статье мы подробном расскажем о распространенных причинах этой ошибки и способы исправить Whea uncorrectable error,

Популярные причины Whea Uncorrectable Error

Зачастую, вызывают данную ошибку сбои в работе оборудования. Если у вас возникла такая проблема, первым делом нужно проверить:

Оперативную память;

Жесткий диск или SSD.

Причем необязательно, чтобы компоненты были не исправны. Возможно, причина в неправильной настройке или подключении. Также стоит проверить драйвера на данные составляющие. Кроме того, ошибка Whea uncorrectable error может возникать вследствие не корректной работы некоторых программ или принудительный "разгон" аппаратной части ПК или ноутбука (процессора или ОЗУ).

Whea Uncorrectable Error windows 10 – как исправить

Есть много способов нейтрализовать данную проблему. Некоторые из них легкие и займут всего лишь несколько минут. Но, также есть и сложные, для реализации которых необходимо больше терпения и знаний. Ниже представлен структурированный список методов исправления uncorrectable error на windows 10:

1. Восстановите систему.

Этот метод рабочий, если новых компонентов в ПК пользователя в последнее время не доставлялось, а проблема появилась совсем внезапно. Восстановление системы при помощи контрольных точек, когда все работало корректно, может быстро и комфортно устранить сбои в работе устройства.

2. Обновите операционную систему.

Установка актуальных обновлений Windows 10 очень часто решает ошибку Whea uncorrectable error. Сделать это можно по следующему пути: Параметры - > Обновления и безопасность.

3. Отключите быстрый запуск Windows 10.

Данный метод может помочь, когда проблема появляется только при первом включении ПК, но в последующих пропадает. (или после перезагрузки)

4. Проверьте исправность работы дисков и оперативной памяти устройства.

Сделать это можно при помощи встроенных средств операционной системы. Однако для большего комфорта рекомендуем воспользоваться специальными утилитами. Если в работе найдутся ошибки, скорее всего, замена или ремонт комплектующих решит проблему синего экрана.

5. Отключите разгон памяти, процессора или видеокарты.

Если вы недавно прибегали к разгону производительности некоторых аппаратных составляющих попробуйте вернуть их работу в привычный режим. Зачастую чрезмерное увеличение эффективности является причиной Whea uncorrectable error.

6. Переподключите планки оперативной памяти и диски (за возможности используйте другие разъемы).

Банальный метод, но от того не менее эффективный. Дополнительно можно очистить контакты. Возможно, из-за попадания на них пыли или любых других загрязнений, компоненты начали работать не правильно, вызывая ошибку в Windows.

7. Проверьте обновления BIOS или UEFI. Установите их.

Тут стоит учитывать нюанс, что установка осуществляется в операционной системе, а потому внезапное повторное появления ошибки Whea Uncorrectable Error может прервать обновление. Используйте безопасный режим, чтобы не допустить сбоев.

8. Обновите драйвера на устройства или наоборот откатите их до последней корректно работающей версии.

9. Выполните сброс операционной системы до заводских настроек.

Крайний вариант, так как влечет за собой потерю всей персонализации, а иногда и некоторой информации. Используйте этот метод только с четким пониманием, что это должно помочь, а другие методы не дали результата.

Whea uncorrectable error - дополнительные советы

Если ни один из предложенных способов решения проблемы не помог исправить ошибку Whea uncorrectable error windows 10 постарайтесь определить типичную ситуацию, в результате которой происходит сбой. Это поможет более точно проанализировать взаимодействия аппаратной части устройства с программной.

Бывает, что ошибка появляется только после работы с определенным жестким диском или SSD. Тогда очевидно, что проблема именно в нем. Если сбой происходит во время серфинга Интернета, тогда можно предположить проблемы с сетевым адаптером или Wi-Fi - модулем.

Ошибка вызванная нагрузкой в играх может быть связана со сбоями в работе видеокарты. Обратите внимание на данные закономерности и тогда исправить Whea uncorrectable error будет в разы проще и быстрее.

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