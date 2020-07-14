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Музыкальный сервис Spotify начинает работать в Украине

Сервис должен заработать уже 15 июля.

14 июля 2020, 15:32
spotify
Spotify

Самый популярный сервис потокового аудио Spotify спустя долгие годы приходит в Украину.

В правилах использования Spotify появились упоминания Украины, Беларуси, Казахстана и России. Упоминания стран можно увидеть на официальном сайте сервиса в разделе ограничений по возрасту. Среди стран значится не только Украина, но также Россия, Белоруссия и Казахстан, в которых сервис также не работал до последнего времени.

На этой же странице указывается, что сервис начнет свою работу с 15 июля. Такую же дату называли источники издания Variety, говоря о запуске Спотифай в России, так что, вероятнее всего, уже завтра сервис заработает и в Украине.

Также несколько дней назад в сервисе на некоторое время появлялись русскоязычные элементы интерфейса вроде плейлиста "Новинки по пятницам", а также рекомендации исполнителей, что, скорее всего, является тестом к полноценному запуску Spotify в СНГ.

На данный момент приложение Spotify все еще недоступно в Украине для загрузки в магазинах Apple и Google, а при попытке оформить подписку или скачать приложение с официального сайта Spotify выдает ошибку, но в ближайшее время все пользователи получат свободный доступ. Ранее украинцам, россиянам и белорусам приходилось использовать VPN для того, чтобы слушать музыку в Спотифай.

Spotify Украина - сколько будет стоить

В случае, если указанная дата запуска Спотифай Украина - 15 июля - правда, уже завтра мы узнаем расценки на подписку и сколько будет стоить Спотифай премиум.

Как ранее сообщали источники, Спотифай в России будет стоить 169 рублей в месяц. Следовательно, для Украины стоит ожидать цены в районе 60-70 гривен абонентской платы. Сервис ранее уже пытался выходить в России в 2015 году, но отказался - из-за экономического кризиса и законов о запрете хранении данных пользователей за пределами страны. Выход на украинский рынок - это первая попытка сервиса.

Что такое Спотифай

Спотифай – это стиминговый сервис потокового аудио, позволяющий легально и бесплатно прослушивать более 50 миллионов музыкальных композиций, аудиокниг и подкастов, не скачивая их на устройство.

Сервис доступен как в виде веб-сайта, так и приложений для всех операционных систем, смартфонов, смарт-устройств и медиа-систем автомобилей.

На сервис приходится около 36 % мирового аудиостриминга, он доступен в Америке, в большинстве стран Европы, некоторых странах Азии и Африки, в Австралии и Новой Зеландии.

Серди конкурентов - Apple Music, Яндекс.Музыка, Tidal и другие.

Spotify
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