Пользователи iPhone в панике: в сети предупредили о новой неловкой ошибке

Теперь каждый пользователь может попасть в неловкую ситуацию, благодаря смартфону.

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Владельцы iPhone обнаружили секретную функцию телефона / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

На какую ошибку жалуются пользователи

В какую неловкую ситуацию можно попасть

На iPhone снова появился неловкий баг — ошибка, которая "вытаскивает" на поверхность старые веб-поиски, которые многие хотели бы сохранить в тайне. Главред разбирался, что же произошло.

Как пишет The Daily Mail, некоторые пользователи Apple обнаруживают, что их устройства отображают старый контент для взрослых в нежелательные моменты, несмотря на все усилия по очистке истории браузера, вкладок и файлов cookie, даже после того, как они убедились, что просматривают непристойный контент только в "режиме инкогнито".

видео дня

"У меня довольно новый iPhone, и это происходит", — признался один из поклонников Apple. "Старое (видео для взрослых) застряло в режиме предварительного просмотра Firefox, но работает только в ландшафтном режиме".

Другой пользователь рассказал ужасные истории о том, как его iPhone отображал старый контент для взрослых, в то время как "люди заглядывали мне через плечо, когда я им что-то показывал. Моя мама была одной из них", — написал владелец iPhone на Reddit с плачущим эмодзи.

Что такое reddit? Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Издание отмечает, что сбой перекликается с недавними предупреждениями о функции Mirroring от Apple, которая, по словам экспертов по безопасности в этом месяце, может непреднамеренно передавать личную информацию пользователей другим лицам, особенно при активации на рабочих iPhone, iPad и других устройствах.

Появление этих двух унизительных сбоев конфиденциальности может быть связано с выпуском новой операционной системы iOS 18 от Apple.

К слову, многие пользователи iPhone очень возмущены: "Это проблема, которая может привести к очень неподобающим вещам. Представьте себе ребенка, использующего ваш телефон или показывающего ему что-то на вашем телефоне".

Еще один обеспокоенный владелец iPhone предположил, что может быть что-то более вредоносное, чем простая ошибка или сбой.

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