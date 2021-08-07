В Epic Games Store бесплатно раздают сразу две "мощные" игры с рейтингом более 90%

Кадр из A Plague Tale: Innocence / Asobo Studio

В магазине Epic Games Store стартовала новая раздача бесплатных игр, и в этот раз она получилась по-настоящему мощной. Сейчас в магазине можно забрать ещё две игры: A Plague Tale: Innocence и Minit.

В своё время A Plague Tale: Innocence очень понравилась игрокам и критикам. По жанру, это мрачный приключенческий боевик, действие которого разворачивается в средневековом сеттинге 1349 года в Париже. Одной из фишек игры являются полчища крыс, которых придётся всё время опасаться.

Minit – мини-приключение в стиле ранних "Зельд", каждый игровой сеанс в котором занимает шестьдесят секунд. Но при всей простоте играть в Minit интересно. И да, как вы уже поняли, ее прохождение займет у вас все-таки не одну минуту.

Обе игры имеют отличные рейтинги в Steam: A Plague Tale: Innocence – 92%, Minit – 91%. В целом, на этой неделе все найдут себе развлечение по душе, акция продлится до 18.00 по Киеву 12 августа. На следующей неделе бесплатной игрой в EGS станет Rebel Galaxy.

Ранее Sony раскрыла бесплатную подборку игр для подписчиков PS Plus на август, куда вновь вошли три тайтла – один для PS5 и две для PS4.